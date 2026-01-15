Universitario va al mercado: los cremas buscan el fichaje de un mediocampista extranjero

Restan 15 días para el inicio de la Liga1 Te Apuesto 2026, en la que el tricampeón Universitario de Deportes mostrará una nueva versión con la llegada de Javier Rabanal a la dirección técnica. Los cremas continúan con su puesta a punto antes de afrontar los partidos oficiales de esta campaña.

La pretemporada se desarrolla en Campo Mar con todo el plantel, el cual tiene como refuerzos para este año a Diego Romero, Caín Fara y Héctor Fértoli, mientras que se aguarda por la incorporación del delantero Sekou Gassama para la próxima semana. Con ellos, la ‘U’ tendrá su primer ensayo este sábado, cuando enfrente a Sport Boys en cotejo amistoso.

En la víspera del primer duelo de la pretemporada, en Universitario se llegó a un consenso importante: se reforzarán con un mediocampista extranjero.

Un volante ofensivo para Universitario

Respecto a sus mediocampistas, la ‘U’ ha sumado al argentino Héctor Fértoli, quien ofrece variantes en posiciones ofensivas. Al mismo tiempo, se quedó sin Rodrigo Ureña, posiblemente la baja más importante en ese sector del plantel.

Si bien la plaza que dejó Ureña responde a la de un centrocampista, RPP pudo conocer que Universitario decidió reforzarse con un volante ofensivo.

En el club está definido que no llegarán futbolistas nacionales y la chance de incorporar a un refuerzo foráneo se da tras la aprobación en el directorio de la Federación Peruana de Fútbol de ampliar a 7 los jugadores extranjeros con los que cada equipo podrá contar de forma simultánea en la Liga1 Te Apuesto 2026.

La ‘U’ tiene actualmente cubiertas seis plazas, aunque podría liberar dos cupos más si Williams Riveros y Matías Di Benedetto aprueban sus exámenes de nacionalización.

¿Jairo Concha se va de la ‘U’?

El ampliarse la cantidad de extranjeros para esta temporada impulsa a los cremas a mirar nuevamente el mercado, no obstante, responde también a una medida de precaución por una posible partida de Jairo Concha, uno de los elementos vitales en los dos últimos años.

Hasta el seno de Universitario no ha llegado ninguna oferta formal por el mediocampista, quien tiene contrato hasta el final de la temporada. Sin embargo, su agencia de representación considera que está en el momento ideal para emigrar al exterior, por lo que esperan recibir propuestas por Concha en las próximas semanas.

Jairo Concha, elegido en el equipo ideal de la Liga1 2025, se encuentra con el plantel de la ‘U’ realizando los trabajos de pretemporada, estando por el momento en los planes de Javier Rabanal.