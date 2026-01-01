Javier Rabanal reveló el calvario que vivió en Ecuador cuando era técnico de Indendiente del Valle: "Mataron a mis vecinos"

No la pasó bien. Javier Rabanal, actual técnico de Universitario, reveló los momentos complicados que vivió en Ecuador cuando dirigía a Independiente del Valle.

En conversación con Radio Marca Tenerife, el español confesó que sus vecinos, quienes le alquilaron su primera casa en el país sudamericano, fueron asesinados.

"Lo peor es que yo tuve que cambiar de vivienda. Me alquilaron una casa los vecinos de al frente, los mataron, en su casa, al frente de mi casa, estando yo en casa. Lenin y Lorena era una pareja fantástica, que en paz descansen", indicó en un primer momento.

"Él vendía coches, vendió un coche en efectivo, alguien se enteró y los mató a los dos (...) Me tuve que mudar a una comunidad más pequeña, pero con mucha mayor seguridad, seguridad privada y demás. Esa es lo peor que me he visto, ver a la Policía Científica y preguntar 'al señor y su mujer lo mataron anoche y están investigando'", complementó.

Javier Rabanal y los otros hechos que lo afectaron durante su estadía en Ecuador

Luego, enumeró otros hechos que le tocó vivir como técnico en Ecuador, como el fallecimiento de tres jugadores: uno tras un accidente automovilístico y los otros dos por asesinato.

"Un jugador el año pasado iba conduciendo bajo los efectos del alcohol, entro por una autopista por donde no se podía entrar. Había bajado un puente al nivel del suelo, se pegó con el puente, con un jugador de Liga de Quito; y se mató", dijo al inicio.

"Este año, el número 10 del Juvenil B (Independiente del Valle) se fue a casa con su familia y dos personas disfrazadas de policías los mataron a todos, incluido al chico. Y esta semana, Mario Pineida, el lateral de Barcelona de Guayaquil, que fue jugador de Independiente del Valle. Un pibe fantástico. Fue a la carnicería y le pegaron cinco tiros. Eso es Ecuador", finalizó.