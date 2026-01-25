Javier Rabanal: "Los que acaban de llegar tienen que sacar del 11, si quieren jugar, a los tricampeones"

Una goleada para que el hincha se ilusione. Universitario venció 3-0 a la Universidad de Chile en lo que fue la Noche Crema 2026, en un Estadio Monumental que estuvo repleto de fanáticos.

Este duelo le sirvió al entrenador de Universitario de Deportes, el español Javier Rabanal, para ir definiendo cosas hacia el inicio de la Liga1 Te Apuesto la próxima semana. Después del partido contra el club chileno, el DT merengue dio una conferencia de prensa y respondió respecto a cómo ha visto a sus dirigidos en los últimos días.

"No creo que el equipo necesite demasiados cambios. Viene de una línea ganadora, de trabajar con dos técnicos ganadores y simplemente quiere añadirle unas cosas para que, en algunos momento, subir un poco el nivel", dijo Rabanal.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La palabra del técnico de Universitario

Más adelante, el DT mencionó que se dieron aspectos positivos de lo que busca en su equipo y rescató que los futbolistas deben seguir en lo suyo.

"Desde el minuto 5 al 10, se ha visto que ellos dominaron un poco más la pelota y nos obligaron a meternos atrás. En el segundo tiempo logramos buenas salidas y un par de ocasiones. He visto bastante de lo que quería y otras cosas que hay que seguir trabajándolas. Esto no es magia", agregó.

Por último, el técnico de Universitario dijo que los fichajes deben dar todo de sí para ser titulares y quitarle el puesto a los que vienen de ser tricampeones de la Liga1.

"Hay que ir a ganar, está en juego algo histórico en el fútbol peruano y no vamos a usar el torneo local para afinar a algunos jugadores por encima de otros. Los que acaban de llegar tienen que sacar del 11, si quieren jugar, a los tricampeones del fútbol peruano. Vamos a salir a ganar la Liga1 desde la fecha 1 con los 11 mejores jugadores que estén. Si en esos 11 están fichajes, genial. Si no, significará, que los campeones han hecho respetar su posición", añadió el DT.

Lo que fue el Universitario ante U. de Chile

Universitario tuvo una oncena conformada por Diego Romero; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martin Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

En tanto, la tienda chilena salió con Cristopher Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Eduardo Vargas, Javier Altamirano y Lucas Assadi; y Octavio Rivero.