¿Se va de Universitario? Arquero Miguel Vargas está en el radar de Colo Colo

Universitario de Deportes se encuentra en la recta final para iniciar su participación en la Liga1 Te Apuesto 2026, donde debutará frente a ADT en el Torneo Apertura. Los cremas se ponen a punto bajo las órdenes de Javier Rabanal.

Tras el último amistoso de pretemporada con la Noche Crema y el triunfo frente a Universidad de Chile, el estratega apunta a definir su primera alineación oficial de la temporada y una de las dudas está en el arco.

El rendimiento de Diego Romero y Miguel Vargas ha sido parejo, jugando cada uno la misma cantidad de minutos en los duelos de preparación.

Mientras Rabanal sigue evaluando su decisión respecto a la portería, por Universitario llegó un interés desde Chile por Miguel Vargas, según pudo conocer RPP.

Colo Colo interesado en Miguel Vargas

Colo Colo, uno de los clubes más importantes de Chile, tiene en la mira a Miguel Vargas. El guardameta de 29 años es chileno, pero cuenta con doble nacionalidad por la ascendencia peruana de sus padres.

Así, el ‘Cacique’ ve como posibilidad el fichaje del futbolista que no ocuparía un cupo de extranjero. El interés por el actual arquero de Universitario es concreto y hasta el club se buscó el préstamo este año con una opción de compra.

La ‘U’, en tanto, no aceptó esa alternativa como posibilidad a la salida de Vargas. El caso no está cerrado, pues el entorno del futbolista ve la opción que Colo Colo intente el fichaje comprando su pase.

Miguel Vargas, quien se unió a Universitario el año pasado y solo llegó a disputar cuatro partidos, está en la consideración de la directiva y del comando técnico, por lo que es complicada su marcha de la institución.

Su desempeño en la pretemporada ha sido de agrado, atajando incluso un penal frente a Melgar. Aunque Diego Romero fue el que arrancó en la Noche Crema, su titularidad no es segura.

Universitario debuta ante ADT

Universitario regresó este martes a los entrenamientos, los cuales continuarán hasta el viernes en Campo Mar ‘U’. El sábado será la última práctica en el Estadio Monumental, escenario para el partido frente a ADT (domingo 1 de febrero, 6:00 p.m.).

Aunque iniciaron como titulares en la Noche Crema, Javier Rabanal no contará para esta jornada con Williams Riveros ni con Matías Di Benedetto, ya que aún se encuentran en el proceso para obtener sus nacionalizaciones y el club busca inscribirlos como peruanos.

Así, asoman como opciones para arrancar Caín Fara y César Inga.