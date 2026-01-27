"Es diferente a nuestros demás delanteros": Javier Rabanal destacó las condiciones de Sekou Gassama

Javier Rabanal, entrenador de Universitario de Deportes, brindó una entrevista exclusiva a RPP a días de comenzar oficialmente la temporada en la Liga1 Te Apuesto 2026.

La ‘U’ ha sumado varios nombres para fortalecer sus líneas, entre los que se encuentra el español-senegalés Sekou Gassama. Aunque fue el último de los refuerzos en sumarse a los trabajos de pretemporada debido a temas personales, el técnico resaltó que se coordinó con el club los detalles para su arribo.

“Estaba parado con esa indicación de que iba a tardar en llegar y yo le expliqué al club las opciones de traerlo. Universitario me dio el visto bueno”, mencionó.

Rabanal describe a Sekou Gassama, de 30 años, como un centrodelantero con cualidades físicas. “Es un ‘9’ de área, grande, fuerte, que te puede descargar el balón de cara para habilitar a los interiores”, dijo.

Sekou Gassama, nuevo delantero de Universitario

Sekou Gassama se suma a la lista de delanteros de Universitario para esta campaña, en la que están Alex Valera, Edison Flores, José Rivera y Lisandro Alzugaray, el otro refuerzo extranjero en ese sector.

“Quizás es el que es más diferente a todos los demás que hay. El ‘Tunche’ (Rivera) se mueve mucho, ‘Edi’ (Flores) cuando juega arriba es de mucha movilidad, Álex (Valera) es de área, pero también sale a jugar. De Sekou no se puede esperar mucho de eso porque Gassama está entre el punto de penalti y el área grande, ahí esperando para meter sobre todo cabezazos, es un cabeceador y nosotros vamos a enfrentar muchas veces equipos que se te cierran y no te dan espacio”, señaló Javier Rabanal sobre el atacante.

“Es un jugador que puede salir a desatascar los partidos o ir a desatascarlos desde el inicio porque obviamente tiene un físico privilegiado y es un jugador que esperamos que nos dé algo diferente. Ese día que a lo mejor esté en el banquillo y no nos esté funcionando lo que tenemos, puede entrar, o en ese plan de partido de entrada que sepamos que nos puede ser el que más nos abra los espacios ahí”, añadió.

Javier Rabanal: "Gassama tiene un físico privilegiado y esperamos que nos dé algo diferente" | Fuente: RPP

Universitario inicial en la Liga1 ante ADT

Universitario regresó este martes a los entrenamientos, los cuales continuarán hasta el viernes en Campo Mar ‘U’. El sábado será la última práctica en el Estadio Monumental, escenario para el partido frente a ADT este domingo.

Javier Rabanal no contará para esta jornada con Williams Riveros ni con Matías Di Benedetto, ya que aún se encuentran en el proceso para obtener sus nacionalizaciones y el club busca inscribirlos como peruanos. Así, asoman como opciones para ser titulares Caín Fara y César Inga.