"Es diferente a nuestros demás delanteros": Javier Rabanal destacó las condiciones de Sekou Gassama

Javier Rabanal, entrenador de Universitario de Deportes, brindó una entrevista exclusiva a RPP a días de comenzar oficialmente la temporada en la Liga1 Te Apuesto 2026.
La ‘U’ ha sumado varios nombres para fortalecer sus líneas, entre los que se encuentra el español-senegalés Sekou Gassama. Aunque fue el último de los refuerzos en sumarse a los trabajos de pretemporada debido a temas personales, el técnico resaltó que se coordinó con el club los detalles para su arribo.
“Estaba parado con esa indicación de que iba a tardar en llegar y yo le expliqué al club las opciones de traerlo. Universitario me dio el visto bueno”, mencionó.
Rabanal describe a Sekou Gassama, de 30 años, como un centrodelantero con cualidades físicas. “Es un ‘9’ de área, grande, fuerte, que te puede descargar el balón de cara para habilitar a los interiores”, dijo.
Sekou Gassama, nuevo delantero de Universitario
Sekou Gassama se suma a la lista de delanteros de Universitario para esta campaña, en la que están Alex Valera, Edison Flores, José Rivera y Lisandro Alzugaray, el otro refuerzo extranjero en ese sector.
“Quizás es el que es más diferente a todos los demás que hay. El ‘Tunche’ (Rivera) se mueve mucho, ‘Edi’ (Flores) cuando juega arriba es de mucha movilidad, Álex (Valera) es de área, pero también sale a jugar. De Sekou no se puede esperar mucho de eso porque Gassama está entre el punto de penalti y el área grande, ahí esperando para meter sobre todo cabezazos, es un cabeceador y nosotros vamos a enfrentar muchas veces equipos que se te cierran y no te dan espacio”, señaló Javier Rabanal sobre el atacante.
“Es un jugador que puede salir a desatascar los partidos o ir a desatascarlos desde el inicio porque obviamente tiene un físico privilegiado y es un jugador que esperamos que nos dé algo diferente. Ese día que a lo mejor esté en el banquillo y no nos esté funcionando lo que tenemos, puede entrar, o en ese plan de partido de entrada que sepamos que nos puede ser el que más nos abra los espacios ahí”, añadió.
Universitario inicial en la Liga1 ante ADT
Universitario regresó este martes a los entrenamientos, los cuales continuarán hasta el viernes en Campo Mar ‘U’. El sábado será la última práctica en el Estadio Monumental, escenario para el partido frente a ADT este domingo.
Javier Rabanal no contará para esta jornada con Williams Riveros ni con Matías Di Benedetto, ya que aún se encuentran en el proceso para obtener sus nacionalizaciones y el club busca inscribirlos como peruanos. Así, asoman como opciones para ser titulares Caín Fara y César Inga.