Después de 8 temporadas, Universitario anunció la salida de Aamet Calderón

El final de una época. Universitario de Deportes anunció la salida de Aamet Calderón. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el cuadro Crema informó que el arquero irá a préstamo a Atlético Grau.

"Éxitos, Araña. Nuestro arquero Aamet Calderón Tello jugará a préstamo en Atlético Grau esta temporada. ¡Siempre con garra, Aamet!", escribió la 'U' en su cuenta de X.

De esta manera, Aamet Calderón sale de la institución sin haber jugado un partido oficial en el primer equipo de Universitario. Solo disputó cuatro cotejos en Liga 3 defendiendo a la institución en el torneo.

𝗘́𝗫𝗜𝗧𝗢𝗦, «𝗔𝗥𝗔𝗡̃𝗔» 💪🕷️



Nuestro arquero Aamet Calderón Tello jugará a préstamo en @Grau_Oficial esta temporada.



¡Siempre con garra, Aamet! 🙌 pic.twitter.com/vlWquFZPMp — Universitario (@Universitario) January 12, 2026

¿Cuáles son los principales fichajes y bajas de Universitario en Liga 1 2026?



Altas Bajas Javier Rabanal (entrenador) .Jorge Fossati (técnico) Caín Fara (defensa) Sebastián Britos (arquero) Sehou Gassama (delantero) Gabriel Costa (delantero) Diego Romero (arquero) Diego Churín (delantero) Héctor Fértoli (volante) Jairo Vélez (volante)

Rodrigo Ureña (volante)

Gustavo Dulanto (defensa)

Nicolás Rengifo (delantero)

Sebastián Osorio (defensa)

Aamet Calderón (Atlético Grau)

Álvaro Rojas (Cienciano)

Milton Medina (Bentín)