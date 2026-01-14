Los errores se pagan: mala salida de Alianza Lima que aprovechó Julián Palacios para el 2-0 de Unión [VIDEO]

Julián Palacios aprovechó un error de Jesús Castillo en salida para poner el 2-0 de Unión en la Serie Río de La Plata.

Los errores se pagan. Una mala jugada en salida de Alianza Lima le dio la posibilidad a Julián Palacios, de un buen derechazo, anotar el 2-0 de Unión en la Serie Río de La Plata 2026.

El partido empezó mal para el cuadro de La Victoria. Al minuto de juego, el equipo de Pablo Guede se hizo del balón y empezó a distribuirlo. El esférico llegó a Alejandro Duarte, quien lo estiró para Miguel Trauco. El lateral izquierdo centralizó para Sergio Peña. Pero, en su afán de cambiar de juego, pateó mal pelota, yendo directamente al arco.