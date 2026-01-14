Alianza Lima vs Unión EN VIVO: ¿Cómo ver desde tu celular el partido por la Serie Río de la Plata?

Conoce cómo ver desde tu celular el partido de Alianza Lima ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de la Plata.

Alianza Lima vs Unión de Santa Fe en vivo se enfrentan en Argentina por la segunda fecha del torneo amistoso Serie Río de la Plata 2026. La mayor novedad del partido será el debut de Luis Advíncula con camiseta ‘blanquiazul’. Conoce cómo seguir desde tu celular el choque con RPP.pe.

► Hoy, Alianza Lima vs. Unión Santa Fe EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por TV la Serie Río de La Plata?

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Unión en vivo por la Serie Río de la Plata 2026?

El partido Alianza Lima vs Unión está programado para este miércoles 14 de enero en el Estadio Parque Saroldi , con capacidad para albergar a 6 mil espectadores. El duelo está previsto a comenzar desde las 4:15 p.m. (hora peruana) por el amistoso Serie Río de la Plata.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Unión EN VIVO por la Serie Río de la Plata 2026?

En Perú , el partido Alianza Lima vs Unión comienza a las 4:15 p.m.

, el partido Alianza Lima vs Unión comienza a las 4:15 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs Unión comienza a las 4:15 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Unión comienza a las 4:15 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Unión comienza a las 6:15 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Unión comienza a las 5:15 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Unión comienza a las 5:15 p.m.

En Argentina , el partido Alianza Lima vs Unión comienza a las 6:15 p.m.

, el partido Alianza Lima vs Unión comienza a las 6:15 p.m. En Brasil, el partido Alianza Lima vs Unión comienza a las 6:15 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Unión comienza a las 6:15 p.m.

En México, el partido Alianza Lima vs Unión comienza a las 3:15 p.m.

En España, el partido Alianza Lima vs Unión comienza a las 10:15 p.m.

En Italia, el partido Alianza Lima vs Unión comienza a las 10:15 p.m.

En Francia, el partido Alianza Lima vs Unión comienza a las 10:15 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Unión Santa Fe en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima vs Unión Santa Fe podrá verse en exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney Plus. Además, RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

¿Cómo seguir Disney Plus online, el Alianza Lima vs Unión?

La plataforma de Disney Plus transmite diferentes eventos deportivos y se puede apreciar según dos planes principales. Entre las principales diferencias se encuentra la cantidad de eventos deportivos en vivo y la calidad de imagen.

Alianza Lima vs Unión de Santa Fe: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Eryc Castillo, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Jairo Vélez; Federico Girotti y Paolo Guerrero.

Unión Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Nicolás Paz, Lucas Ayala; Julián Palacios, Rafael Profini, Emilio Giaccone; Marcelo Estigarribia, Agustín Colazo y Ricardo Solbes.