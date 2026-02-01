El juego aéreo sigue siendo protagonista: Martín Pérez Guedes marcó el 2-0 ante ADT en el Monumental [VIDEO]

El juego aéreo otra vez presente. Martín Pérez Guedes, de un soberbio cabezazo, marcó el 2-0 de Universitario sobre ADT por la fecha 1 del Torneo Apertura.

El partido se mostraba complicado para la 'U'. De hecho, no podía definir con claridad, pese a las ocasiones que generaron. Ya en el segundo tiempo, la historia cambió.

A los 54 minutos, Jhon Narváez se disfrazó de héroe para evitar el 1-0 de los locales. Sin embargo, no pudo evitar lo que venía. Y es que, al minuto siguiente, Valera se elevó sobre dos jugdores de ADT, tras la salida de un tiro de esquina, y de un cabezazo marcó el 1-0 de los Merengues.

El gol golpeó a los visitantes, que dos minutos después vieron como Martín Pérez Guedes, tras una gran jugada colectiva entre Jairo Concha y José Carabalí, marcó el 2-0, también de cabeza.

Martín Pérez Guedes anotó el 2-0 de Universitario. | Fuente: X

Universitario vs ADT: alineaciones confirmadas

Univeristario: Diego Romero; Aldo Corzo, Caín Fara, César Inga; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

ADT: Juan David Valencia; Carlos Cabello, Jhair Soto, Jhon Narváez, Luis Gómez; Arthur Gutiérrez, Luis Felipe Perez, Ángel Cueda; Hideyohsi Arakaki, Aldair Rodríguez y Jonatan Bauman.

Previa

Universitario vs. ADT EN VIVO: se enfrentan HOY, domingo 1 de febrero, en el Estadio Monumental 'U' Marathon, en Lima. El partido corresponde a la fecha 1 del Torneo Apertura por la Liga1 Te Apuesto 2026 y se jugará a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP y L1MAX. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.