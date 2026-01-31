Universitario vs. ADT EN VIVO: se enfrentan en el Monumental por la fecha 1 de la Liga1 Te Apuesto

Universitario vs. ADT EN VIVO: se enfrentan este domingo 1 de febrero en el Estadio Monumental 'U' Marathon, en Lima. El partido corresponde a la fecha 1 del Torneo Apertura por la Liga1 Te Apuesto 2026 y se jugará a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP y L1MAX. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El tricampeón entra a la escena para iniciar una nueva temporada que trae cambios en el banquillo, un plantel con renovaciones y la ilusión de sus hinchas por buscar un cuarto título consecutivo en la Liga1.

Javier Rabanal debuta a nivel oficial con Universitario, en una primera jornada donde se aguarda una expresión que mantenga lo que funcionó: sistema táctico y nombre de jugadores.

Eso sí, la ‘U’ tiene las bajas obligadas de Riveros, Di Benedetto y aún la duda por la presencia de Santamaría, quien será esperado hasta el final. Sekou Gassama sigue su puesta a punto y Héctor Fértoli estará disponible en la próxima fecha.

Universitario vs ADT: los principales fichajes para el Torneo Apertura 2026

En Universitario regresaron tras ser cedidos Diego Romero y Yuriel Celi, mientras que sus refuerzos son Caín Fara, Héctor Fértoli, Miguel Silveira, Lisandro Alzugaray y Sekou Gassama. ADT, por su lado, se ha reforzado con Aldair Rodríguez, Jonathan Bauman, Hideyoshi Arakaki, Luis Benites, Jordan Guivin, entre otros.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs ADT EN VIVO por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

El partido de Universitario ante el elenco de Asociación Deportiva Tarma está programado para el domingo 1 de febrero en el Estadio Monumental 'U' Marathon, en la ciudad de Lima. El recinto tiene capacidad para recibir a 80 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs ADT EN VIVO por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido entre Universitario vs. ADT comienza a las 6:00 p.m.

En Colombia, el partido entre Universitario vs. ADT comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Universitario vs. ADT comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Universitario vs. ADT comienza a las 7:00 p.m

En Venezuela, el partido entre Universitario vs. ADT comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido entre Universitario vs. ADT comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Universitario vs. ADT comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Universitario vs. ADT comienza a las 8:00 p.m

En Uruguay, el partido entre Universitario vs. ADT comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Universitario vs. ADT comienza a las 8:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Universitario vs. ADT comienza a las 5:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Universitario vs. ADT comienza a las 6:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Universitario vs ADT EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1Play y Movistar Play. En países del extranjero se verá a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Universitario vs. ADT a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Universitario vs ADT: alineaciones posibles

Universitario: Diego Romero; Aldo Corzo ©, Caín Fara, César Inga; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

ADT: Juan Valencia; Luis Gómez, John Narváez, Ronny Biojó, Arthur Gutiérrez; Jhon Vega, Jordan Guivin, Carlos Cabello, Luis Benites, Aldair Rodríguez; y Jonathan Bauman.

Universitario vs ADT: últimos resultados

24/01/2026 | Universitario 3-0 U. de Chile – Noche Crema

20/01/2026 | Universitario 3-2 Melgar – Amistoso

17/01/2026 | Universitario 0-1 Sport Boys – Amistoso