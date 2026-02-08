De goleador: Renzo Garcés marcó el 1-0 de Alianza ante Comerciantes Unidos en Matute [VIDEO]

Renzo Garcés se elevó en el corazón del área y de un cabezazo anotó el 1-0 de Alianza Lima.

En el corazón del área. Renzo Garcés, de un cabezazo, anotó el 1-0 de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026.

El cuadro de La Victoria salió desde el primer minuto a buscar el arco cutervino. Y si bien dominaba el cotejo, no generaba una acción clara.

Pero, todo cambió en los últimos minutos. A los 42', Eryc Castillo recibió el balón por la banda izquierda y lanzó un centro al corazón del área, justo para la posición de Garcés, quien se elevó y de un cabezazo anotó el 1-0 blanquiazul.

Renzo Garcés anotó el 1-0 para Alianza Lima | Fuente: X

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: alineacones confirmadas

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Alan Cantero, Eryc Castillo; Paolo Guerrero.

Comerciantes Unidos: Matías Córdova; Fabio Rojas, Juan Rodríguez, Yordy Vílchez, Flavio Alcedo, Daniel Lino; Josuee Herrera, Carlos Correa, Alexis Arias, Rodrigo Vilca; Matías Sen.

Previa

Alianza Lima volverá a las canchas para enfrentar a Comerciantes Unidos en Matute por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026. El cuadro blanquiazul busca voltear la página después de perder ante 2 de Mayo en la Copa Liberadores.