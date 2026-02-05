Chelsea acusa al Arsenal de sabotear su entrenamiento previo a las semifinales de la Copa de la Liga

Contundente. Liam Rosenior, directo técnico del Chelsea, ha acusado al Arsenal de molestarles durante el calentamiento previo a la vuelta de semifinales de la Copa de la Liga (EFL Cup) que los 'Blues' perdieron el pasado martes 1-0 en el Emirates Stadium.

Las cámaras de SKY Sports grabaron al entrenador del Chelsea antes del partido, cuando ambos equipos calentaban sobre el césped, gritando a un miembro del cuerpo técnico del Arsenal, el encabezado por Mikel Arteta: "Quédate en tu mitad, quédate en tu puta mitad".

"No fueron los jugadores del Arsenal", confirmó Rosenior este jueves en rueda de prensa. "Soy respetuoso y cuando calientas tienes tu mitad y el otro equipo la suya. Nunca he pedido a mis jugadores que traspasaran eso. En ese momento creí que no estaban haciendo lo correcto. Estaban molestando a mis jugadores y a mi cuerpo técnico. Les pedí, no de forma amable, que se quedaran en su sitio".

WE'RE THE FAMOUS ARSENAL AND WE'RE GOING TO WEMBLEY. pic.twitter.com/6i8sjFbDga — Arsenal (@Arsenal) February 3, 2026

En Chelsea hablan del Arsenal

"Hay ciertas etiquetas en el fútbol y siempre he intentado ser lo más respetuoso posible. Siempre quiero ganar, pero nunca pediría eso a mi gente".

"No tengo ningún problema con el Arsenal. Tienen un fantástico entrenador y Mikel Arteta es alguien a quien respeto mucho. Simplemente en ese momento, creo que no se estaba respetando a mi equipo", añadió Rosenior.

Chelsea perdió 1-0 gracias a un gol en el minuto 97 de Kai Havertz y quedó eliminado de la Copa de la Liga por un global de 4-2. El Arsenal disputará la final el próximo 22 de marzo contra Manchester City en Wembley.

Por otra parte, el equipo que dirige el entrenador Liam Rosenior pone su foco en el Wolverhampton, su rival de este sábado 7 de febrero por la Premier League.