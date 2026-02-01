Solo falta la firma: Lookman viajó a España para convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid

El nigeriano Ademola Lookman, delantero del Atalanta, vijaó este domingo a España para convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid.



Lookman, héroe del combinado bergamasco con un hattrick en la final de la Europa League ante el Bayer Leverkusen, en lo que fue el primer título continental de la Dea, se presentó este 1 de febrero en el aeropuerto de Bérgamo para poner rumbo a la capital española.



El futbolista, Balón de Oro de África en 2024, se despidió de la afición de la Dea con un escueto ciao a la cámara de Sky Sport Italia que le esperaba en el aeropuerto.



Lookman no entró en la convocatoria para el último duelo del Atalanta, disputado este domingo ante el Como 1907, el cual terminó 0-0.



Le immagini di Ademola Lookman in partenza per Madrid: direzione Atletico @SkySport pic.twitter.com/ADUMPA4GJN — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 1, 2026

La carrera de Lookman en Italia

Lookman Llegó al Atalanta en 2022, hace tres temporadas y media. En todas las que jugó, superó la doble cifra en goles en Serie A: 13 tantos en la 2022-2023, 11 en la 2023-2024 y 15 en la 2024-2025. Además, registró 18 asistencias en total.



En Europa, marcó seis goles y brindó cuatro asistencias en 14 partidos en Champions League. Y realizó cinco dianas en Europa League, en aquella temporada histórica (2023-24) en la que alzó la Copa.



Junto a los dos tantos en la presente Serie A, en total sumó 55 goles en 135 partidos como futbolista del Atalanta.

