LaLiga EA Sports: Real Madrid necesita el triunfo ante Rayo Vallecano para llegar a la cima

El juego entre Real Madrid y Rayo Vallecano se disputará el próximo domingo 1 de febrero por la fecha 22 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.
Así llegan Real Madrid y Rayo Vallecano
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid ganó por 2-0 el juego pasado ante Villarreal. El conjunto local sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En esos partidos, ha marcado 13 goles y ha sufrido 2 en contra.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Rayo Vallecano cayó 1 a 3 ante Osasuna. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 12 en contra.
Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 1 triunfo, y 4 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y finalizó en un empate 0-0.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 51 puntos (16 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (5 PG - 7 PE - 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|52
|21
|17
|1
|3
|35
|2
|Real Madrid
|51
|21
|16
|3
|2
|28
|3
|Atlético de Madrid
|44
|21
|13
|5
|3
|21
|4
|Villarreal
|41
|20
|13
|2
|5
|16
|16
|Rayo Vallecano
|22
|21
|5
|7
|9
|-11
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 23: vs Valencia: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Real Sociedad: 14 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 23: vs Real Oviedo: 7 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Atlético de Madrid: 14 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Rayo Vallecano, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas