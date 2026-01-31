Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Real Madrid necesita el triunfo ante Rayo Vallecano para llegar a la cima

Real Madrid necesita el triunfo ante Rayo Vallecano para llegar a la cima
Real Madrid necesita el triunfo ante Rayo Vallecano para llegar a la cima
Nota IA

por Nota IA

·

Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan en el estadio Santiago Bernabéu. El duelo se jugará el domingo 1 de febrero desde las 08:00 horas.

El juego entre Real Madrid y Rayo Vallecano se disputará el próximo domingo 1 de febrero por la fecha 22 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Rayo Vallecano

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid ganó por 2-0 el juego pasado ante Villarreal. El conjunto local sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En esos partidos, ha marcado 13 goles y ha sufrido 2 en contra.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano cayó 1 a 3 ante Osasuna. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 12 en contra.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 1 triunfo, y 4 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 51 puntos (16 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (5 PG - 7 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5221171335
2Real Madrid5121163228
3Atlético de Madrid4421135321
4Villarreal4120132516
16Rayo Vallecano2221579-11

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 23: vs Valencia: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Real Sociedad: 14 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 23: vs Real Oviedo: 7 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Atlético de Madrid: 14 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Rayo Vallecano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Real Madrid Rayo Vallecano LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA