Barcelona vs Elche en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la jornada 22 de LaLiga 2026?

Barcelona llega como favorito cuando visite a Elche en el Estadio Martínez Valero por LaLiga.

Barcelona buscará una victoria para consolidarse en el liderato de LaLiga de España. El cuadro dirigido por el alemán Hansi Flick es liderado por el brasileño Raphinha y la 'joya' catalana Lamine Yamal.

Elche vs Barcelona: ¿Cómo llegan los equipos a la jornada 22 de LaLiga 2026?

Elche perdió de visitante por 3-2 ante Levante, mientras que Barcelona goleó 3-0 a Oviedo de local.

¿Cuándo y dónde juegan Elche vs Barcelona en vivo por la jornada 22 de LaLiga 2026?

El partido está programado para el sábado 31 de enero en el Estadio Martínez Valero. El recinto tiene una capacidad de 33,732 espectadores en promedio.

¿A qué hora juegan Elche vs Barcelona en vivo por la jornada 22 de LaLiga 2026?

En Perú , el partido Barcelona vs Elche comienza a las 3:00 a.m.

, el partido Barcelona vs Elche comienza a las 3:00 a.m. En España, el partido Barcelona vs Elche comienza a las 9:00 p.m.

En Colombia, el partido Barcelona vs Elche comienza a las 3:00 a.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs Elche comienza a las 3:00 a.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs Elche comienza a las 4:00 a.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs Elche comienza a 4:00 a.m.

En Chile, el partido Barcelona vs Elche comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs Elche comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs Elche comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs Elche comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs Elche comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Elche vs Barcelona en vivo por TV y streaming?

El partido de Barcelona ante Elche será transmitido por D Sports, DGO y DAZN. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Elche vs Barcelona: alineaciones posibles

Elche: Iñaki Peña; Affengruber, Chust, Bigas, Valera y Josan; Martim Neto, Aguado y Diangana; Álvaro y André Silva.

Barcelona: Joan García; Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde; De Jong, Eric García y Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.