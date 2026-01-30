LaLiga EA Sports: Girona se enfrentará a Real Oviedo por la fecha 22

Real Oviedo y Girona se miden en el estadio Carlos Tartiere el sábado 31 de enero a las 08:00 horas.
Así llegan Real Oviedo y Girona
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo no pudo ante Barcelona en el Camp Nou. Sus resultados han sido variados: 3 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 4 a sus rivales.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
En la fecha pasada, Girona finalizó con un empate 1-1 ante Getafe. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 5 tantos.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue un empate por 3 a 3.
El anfitrión está en el vigésimo puesto con 13 puntos (2 PG - 7 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (6 PG - 7 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|52
|21
|17
|1
|3
|35
|2
|Real Madrid
|51
|21
|16
|3
|2
|28
|3
|Atlético de Madrid
|44
|21
|13
|5
|3
|21
|10
|Girona
|25
|21
|6
|7
|8
|-14
|20
|Real Oviedo
|13
|21
|2
|7
|12
|-23
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 23: vs Rayo Vallecano: 7 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 23: vs Sevilla: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Girona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas