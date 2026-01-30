Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Girona se enfrentará a Real Oviedo por la fecha 22

Girona se enfrentará a Real Oviedo por la fecha 22
Girona se enfrentará a Real Oviedo por la fecha 22
Nota IA

por Nota IA

·

Real Oviedo y Girona se miden en el estadio Carlos Tartiere el sábado 31 de enero a las 08:00 horas.

Por la fecha 22 de la Liga, Girona y Real Oviedo se enfrentan el sábado 31 de enero desde las 08:00 horas, en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Girona

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo no pudo ante Barcelona en el Camp Nou. Sus resultados han sido variados: 3 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

En la fecha pasada, Girona finalizó con un empate 1-1 ante Getafe. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 5 tantos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue un empate por 3 a 3.

El anfitrión está en el vigésimo puesto con 13 puntos (2 PG - 7 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (6 PG - 7 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5221171335
2Real Madrid5121163228
3Atlético de Madrid4421135321
10Girona2521678-14
20Real Oviedo13212712-23

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 23: vs Rayo Vallecano: 7 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 23: vs Sevilla: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Girona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Real Oviedo Girona LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA