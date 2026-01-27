Barcelona vs Copenhague EN VIVO: se enfrentan en el Camp Nou por la fase liga de la Champions League

Barcelona vs Copenhague EN VIVO: se enfrentan este miércoles 28 de enero por la fecha 8 de la fase liga de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN 5 y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Barcelona vs Copenhague: altas y bajas para la fecha 8 de la fase liga de la Champions League



Barcelona no contará con cuatro jugadores importantes: Frenkie de Jong, por acumulación de tarjeta amarillas; ni con Pedri, Gavi y Andreas Christensen, estos tres por lesión. Copenhague, en tanto, no tendrá a Thomas Delaney por expulsión.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Copenhague en vivo por la fase liga de la Champions League?

El partido entre Barcelona vs Copenhague se disputará este mércoles 28 de enero en el Camp Nou. El recinto tiene capacidad para 99 354 espectadores.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Copenhague en vivo por la fase liga de la Champions League?



En Perú , el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 9:00 p.m. En Dinamarca , el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Barcelona vs Copenhague en vivo?



El partido entre Barcelona vs Copenhague será tranmisito EN VIVO por TV a través de ESPN 5. Vía streaming, será podrá ver por Disney+. El minuto a minuto lo seguirás por RPP.pe

Barcelona vs Copenhague: alineaciones posibles



Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Marc Casadó; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Robert Lewandowski

Copenhague: Dominik Kotarski; Yoram Zague, Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki, Marcos López; Jordan Larsson, William Clem, Mads Emil Madsen, Elias Achouri; Viktor Dadason, Youssoufa Moukoko.

Barcelona vs Copenhague: Últimos resultados

Barcelona

Barcelona 3-0 Oviedo (LaLiga)

Slavia Praga 2-4 Barcelona (Champions League)

Real Sociedad 2-1 Barcelona (LaLiga)

Copenhague

Copenhague 3-2 B93 Copenhagen (Amistoso)

Copenhague 1-1 Napoli (Champions League)

Sturm Graz 4-4 Copenhague (Amistoso)