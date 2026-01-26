Barcelona vs Copenhague EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 8 de la Champions League?

FC Barcelona recibirá a Copenhague por la última fecha de la fase liga de la Champions League. Conoce a qué hora juegan y dónde ver el partido.

Uno busca los octavos y otro los playoffs. FC Barcelona recibe a Copenhague de Marcos Lopez por la última fecha de la fase liga de la UEFA Champions League.

El cuadro español está en la obligación de sumar tres puntos. Y es que se ubica en el noveno lugar con 13 unidades, por lo que requiere ganar y esperar que otros rivales no sumen para clasificar directamente a los octavos de final. El cuadro danés, por otro lado, se ubica en el puesto 26 con siete puntos, pero una victoria lo pondría en los playoffs.

El partido entre ambas escuadras se disputará el miércoles 28 de enero en el Camp Nou, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Barcelona vs Copenhague: ¿cómo llegan a la fecha 8 de la fase liga de Champions League?



Barcelona llega al partido en el noveno lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos. De sus últimos cinco cotejos, ganó tres, empató uno y perdió el otro. Copenhague, en tanto, llega al cotejo en el puesto 26 con ocho puntos. De sus últimos cinco partidos, perdió dos, ganó dos y empató uno.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Copenhague en vivo por la fase liga de Champions League?



El partido entre Barcelona vs Copenhague se disputará este mércoles 28 de enero en el Camp Nou. El recinto tiene capacidad para 99 354 espectadores.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Copenhague en vivo por la fase liga de Champions League?



En Perú , el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 9:00 p.m. En Dinamarca , el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs Copenhague comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Barcelona vs Copenhague en vivo por TV y streaming?



El partido entre Barcelona vs Copenhague se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 5. Vía streaming, será trasmitido por Disney+. El minuto a minuto lo seguirás por RPP.pe

Barcelona vs Copenhague: alineaciones posibles

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Marc Casadó; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Robert Lewandowski

Copenhague: Dominik Kotarski; Yoram Zague, Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki, Marcos López; Jordan Larsson, William Clem, Mads Emil Madsen, Elias Achouri; Viktor Dadason, Youssoufa Moukoko.