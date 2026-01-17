Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 20 de LaLiga?

Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO | Guía de TV LaLiga
Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO | Guía de TV LaLiga | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 20 de LaLiga.

FC Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO: se enfrentan este domingo 18 de enero por la fecha 20 de LaLiga. El encuentro se disputará en el Estadio de Anoeta, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Real Sociedad vs Barcelona: ¿cómo llegan los equipos a la fecha 20 de LaLiga 2026?

Real Sociedad llega al partido con la obligación de ganar. De los últimos cinco partidos, solo perdió dos, empató dos y ganó uno. Se ubica en el puesto 13 con 21 puntos. FC Barcelona, por otro lado, ganó sus últimos cinco cotejos. Es único líder con 49 unidades.

¿Cuándo y dónde juegan Real Sociedad vs Barcelona en vivo por LaLiga 2026?

El partido entre Real Sociedad vs Barcelona se disputará este domingo 18 de enero en Anoeta. El recinto tiene capacidad para 40 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Sociedad vs Barcelona en vivo por LaLiga 2026?

  • En Perú, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.
  • En España, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m.
  • En Colombia, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.
  • En Ecuador, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.
  • En Bolivia, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.
  • En Venezuela, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.
  • En Chile, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.
  • En Uruguay, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.
  • En Brasil, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.
  • En Paraguay, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.
  • En México (CDMX), en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 2:00 p.m.

¿Cómo ver el Real Sociedad vs Barcelona en vivo por TV?

El partido Real Sociedad vs Barcelona se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+

Real Sociedad vs Barcelona: alineaciones posibles

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler; Kubo, Brais Méndez, Guedes; y Oyarzabal.

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Ferran Torres

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
FC Barcelona Real Sociedad LaLiga video videos videos mas vistos

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA