Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 20 de LaLiga?

FC Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO: se enfrentan este domingo 18 de enero por la fecha 20 de LaLiga. El encuentro se disputará en el Estadio de Anoeta, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Real Sociedad vs Barcelona: ¿cómo llegan los equipos a la fecha 20 de LaLiga 2026?
Real Sociedad llega al partido con la obligación de ganar. De los últimos cinco partidos, solo perdió dos, empató dos y ganó uno. Se ubica en el puesto 13 con 21 puntos. FC Barcelona, por otro lado, ganó sus últimos cinco cotejos. Es único líder con 49 unidades.
¿Cuándo y dónde juegan Real Sociedad vs Barcelona en vivo por LaLiga 2026?
El partido entre Real Sociedad vs Barcelona se disputará este domingo 18 de enero en Anoeta. El recinto tiene capacidad para 40 000 espectadores.
¿A qué hora juegan Real Sociedad vs Barcelona en vivo por LaLiga 2026?
- En Perú, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.
- En España, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m.
- En Colombia, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.
- En Ecuador, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.
- En Bolivia, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.
- En Venezuela, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.
- En Chile, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.
- En Argentina, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.
- En Uruguay, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.
- En Brasil, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.
- En Paraguay, en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.
- En México (CDMX), en partido Real Sociedad vs Barcelona comienza a las 2:00 p.m.
¿Cómo ver el Real Sociedad vs Barcelona en vivo por TV?
El partido Real Sociedad vs Barcelona se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+
Real Sociedad vs Barcelona: alineaciones posibles
Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler; Kubo, Brais Méndez, Guedes; y Oyarzabal.
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Ferran Torres