LaLiga EA Sports: Por la fecha 20 se enfrentarán Celta y Rayo Vallecano

Todos los detalles de la previa del partido entre Celta y Rayo Vallecano, que se jugará mañana desde las 12:30 horas en el estadio el Estadio de Balaídos.

Celta aguarda mañana la visita de Rayo Vallecano, para jugar el partido por la fecha 20 de la Liga, a partir de las 12:30 horas.

Así llegan Celta y Rayo Vallecano

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta venció por 1-0 a Sevilla. Después de empatar 1 cotejo y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 1 gol y ha podido vencer el arco rival 9 veces.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano viene de un triunfo 2 a 1 frente a Mallorca. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 empates y 2 derrotas. Sumó un total de 3 goles y le metieron 7 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 29 puntos (7 PG - 8 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (5 PG - 7 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 19 16 1 2 33 2 Real Madrid 45 19 14 3 2 24 3 Villarreal 41 18 13 2 3 20 7 Celta 29 19 7 8 4 5 11 Rayo Vallecano 22 19 5 7 7 -6

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 21: vs Real Sociedad: 25 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Getafe: 1 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 21: vs Osasuna: 24 de enero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Real Madrid: 1 de febrero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Rayo Vallecano, según país