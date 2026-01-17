Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Barcelona va en busca del triunfo ante Real Sociedad para mantenerse en la cima

Barcelona va en busca del triunfo ante Real Sociedad para mantenerse en la cima
Barcelona va en busca del triunfo ante Real Sociedad para mantenerse en la cima
Nota IA

por Nota IA

·

Real Sociedad y Barcelona se miden en el estadio Anoeta mañana a las 15:00 horas.

Real Sociedad y Barcelona se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Barcelona

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de ganar en su encuentro anterior a Getafe con un marcador de 2-1. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció 3-1 a Atlético de Madrid en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 14 goles a favor y anotó 4 en contra.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 21 puntos (5 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 49 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (16 PG - 1 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal4118132320
4Atlético de Madrid3819115317
12Real Sociedad2119568-3

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 21: vs Celta: 25 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Athletic Bilbao: 1 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 21: vs Real Oviedo: 25 de enero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Elche: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Sociedad y Barcelona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Real Sociedad Barcelona LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA