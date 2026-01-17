Bolivia vs Panamá EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional?

Bolivia vs Panamá EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro amistoso por la amistoso internacional.

Bolivia vs Panamá EN VIVO: se enfrentan este domingo 18 de enero en encuentro amistoso internacional. El partido se disputará en el Estadio IV Centenario de la ciudad de Tarija, desde las 4:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Tigo Sports, FBF Play, RPC Deportes y TVMax. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Bolivia vs Panamá: ¿Cómo llegan al amistoso FIFA en Tarija?



La Selección de Bolivia buscará reivindicarse de local ante Panamá, en un partido amistoso en el sur del país, después de cuatro derrotas consecutivas de preparación para la repesca que se jugará en marzo con el objetivo de ganarse un lugar en el Mundial 2026.



El plantel dirigido por Óscar Villegas ya se encuentra en Tarija, donde espera a Panamá para el encuentro del domingo que se disputará en el estadio IV Centenario.



Villegas afirmó que espera “responder al país a la altura de lo que ha sido este plantel en las eliminatorias” y que la selección “visualiza el Mundial” porque sabe lo que significa para el pueblo boliviano que “pueda ganarse un cupo”.



El estratega convocó a 26 jugadores para los amistosos ante Panamá y México, que será el próximo 25 de enero en Santa Cruz, pero lamentó que se haga difícil la presencia de algunos como Miguel Terceros, Gabriel Villamil y Moisés Villarroel.



En contrapartida, la Verde valora el retorno del centrocampista del club Bolívar Ramiro Vaca, quien ya podrá volver a las canchas la próxima semana luego de cumplir una sanción de ocho meses por un dopaje por “contaminación cruzada".



Por su parte, la mundialista Panamá, bajo la dirección del técnico español Thomas Christiansen, considera “clave” los amistosos que jugará frente a Bolivia y México en su preparación para su debut en el Mundial 2026, su segunda cita mundialista en su historia.



El seleccionador quiere mostrar “un equipo competitivo” en estos partidos amistosos que presentan una oportunidad “importante” para los futbolistas que buscan consolidarse en las listas oficiales de la selección.



“Para mí no es una pequeña oportunidad, es una gran oportunidad. Hay jugadores que con estos dos partidos pueden ganarse una nueva convocatoria en marzo y pelear los últimos puestos. No hay nada cerrado”, dijo Christiansen en una de sus últimas conferencias de prensa.



Panamá convocó a 23 jugadores para sus amistosos ante Bolivia y México, pero en las últimas horas lamentó que el delantero Saed Díaz sea baja para ambos encuentros tras sufrir una lesión muscular.



La última vez que las selecciones de Bolivia y Panamá se enfrentaron fue en julio de 2024, en la Copa América de Estados Unidos, encuentro que terminó con una victoria del equipo centroamericano por 1-3.

¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Panamá en vivo por el amistoso FIFA en Tarija?



El partido entre Bolivia y Panamá se disputará en el Estadio IV Centenario de la ciudad de Tarija. El recinto tiene capacidad para 16 586 espectadores.

¿A qué hora juegan Bolivia vs Panamá en vivo por el amistoso FIFA en Tarija?



En Perú , el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 4:00 p.m.

, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 4:00 p.m. En Bolivia , el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 5:00 p.m. En Panamá , el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 4:00 p.m.

, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 4:00 p.m. En Colombia, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 4:00 p.m.

En Ecuador, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 6:00 p.m.

En Uruguay, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Bolivia vs Panamá en vivo por TV y streaming?



El partido entre Bolivia vs Panamá se podrá ver EN VIVO por TV a través de Tigo Sports, RPC Deportes y TVMax. Vía streaeming, se podrá apreciar por FBF Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Bolivia vs Panamá: alineaciones posibles



Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Suárez, José Sagredo; Gabriel Villamil, Boris Céspedes; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Roberto Fernández; Carmelo Algarañaz.

Panamá: Orlando Mosquera; Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade; Michael Amir Murillo, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Éric Davis; José Fajardo, Ismael Díaz y Cecilio Waterman.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis