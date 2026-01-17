Marruecos vs Senegal EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la final de la Copa Africana de Naciones?

Marruecos vs Senegal EN VIVO: se enfrentan este domingo 18 de enero por la final de la Copa Africana de Naciones 2026. El encuentro se disputará en el Prince Moulay Abdellah Stadium de la ciudad de Rabat, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Marruecos vs Senegal: ¿cómo llegan a la final de la Copa Africana de Naciones 2026?



Marruecos vive un clima de máxima expectación ante la final de la Copa Africana de Naciones (CAN), ya que su selección disputará este domingo en casa frente a Senegal, con la ilusión de repetir la hazaña lograda en 1976.



Marruecos, cuyo fútbol atraviesa un momento de auge y ocupa el puesto 11 del ranking FIFA, aspira a conquistar una competición que se le resiste desde hace casi cinco décadas, en una final que disputará frente a otra de las potencias del continente, Senegal, situada en la posición 19 de la clasificación mundial.



La expectación se extiende por todo el país, donde el fútbol se vive con intensidad: los mensajes de apoyo se multiplican en las redes sociales y la población se mantiene expectante ante la final.



El partido se disputará en el estadio Príncipe Moulay Abdellah, en Rabat, un recinto diseñado por la firma Populous y convertido en uno de los símbolos del fútbol marroquí.

¿Cuándo y dónde juegan Marruecos vs Senegal en vivo por la final de la Copa Africana de Naciones 2026?

El partido entre Marruecos vs Senegal se disputará en el Prince Moulay Abdellah Stadium de la ciudad de Rabat. El recinto tiene capacidad para 65 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Marruecos vs Senegal en vivo por la final de la Copa Africana de Naciones 2026?

En Perú , el partido Marruecos vs Senegal comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Marruecos vs Senegal comienza a las 2:00 p.m. En Marruecos , el partido Marruecos vs Senegal comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Marruecos vs Senegal comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Marruecos vs Senegal comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Marruecos vs Senegal comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Marruecos vs Senegal comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Marruecos vs Senegal comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Marruecos vs Senegal comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Marruecos vs Senegal comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Marruecos vs Senegal comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Marruecos vs Senegal comienza a las 4:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Marruecos vs Senegal comienza a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Marruecos vs Senegal comienza a las 2:00 p.m.

¿Dónde ver el Marruecos vs Senegal en vivo por TV?

El partido entre Marruecos vs Senegal se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports (Colombia). Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.

Marruecos vs Senegal: alineaciones posibles

Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina, Noussair Mazraoui; Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari; Brahim Díaz, Ayoub El Kaabi y Abde Ezzalzouli.

Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Habib Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Iliman Ndiaye, Sadio Mané y Nicolas Jackson.

