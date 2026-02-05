Se sienten pasos: Fabián Bustos habló de la posibilidad de fichar a Jean Deza para UTC

UTC, en la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto, sumó una victoria 2-0 sobre Atlético Grau de local. Así, ahora se enfoca en CD Moquegua, aunque también en Jean Deza.

Y es que Jean Deza es una de las cartas que maneja UTC para sumar a su plantel. El delantero está como agente libre y el director técnico Carlos Bustos habló sobre la chance de incorporarlo en el corto plazo para la liga peruana de primera división.

"Todavía no está definido y es una posibilidad. Jean tiene una historia importante en UTC, pero todavía no está totalmente concretado", sostuvo en entrenador de UTC a Entre Bolas.

UTC en la Liga1 2026

Posteriormente, tuvo comentarios hacia lo que será el cotejo frente a CD Moquegua en el Estadio Hugo Sotil por la segunda fecha.

"Venimos para un partido importante en Villa El Salvador. Hicimos una buena primera fecha, pero esto es día a día. Los tres puntos que vienen son importantes (...) Este año se ha planificado con seriedad y esperamos tener un buen año en lo deportivo", agregó el DT.

Por último, el estratega de UTC fue consultado en relación a la caída de Alianza Lima en la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores de América.

"Desde fuera es muy difícil opinar. Siempre le deseo lo mejor y ojalá en el regreso pueda revertir la serie. La gente siempre espera triunfos y alegrías, pero a veces las cosas pueden salir o no. Enfocados, van a pasar de fase. Es lo que me gustaría, también por el fútbol peruano", añadió.

Programación de fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto

Viernes 6 de febrero

3:00 p.m. | CD Moquegua vs. UTC - Estadio Hugo Sotil

Sábado 7 de febrero

1:00 p.m. | ADT vs. Sport Boys - Estadio Unión Tarma

3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Sport Huancayo

8:00 p.m. | Cusco FC vs. Universitario - Estadio Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de febrero

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. FBC Melgar - Estadio Alberto Gallardo

1:15 p.m. | Los Chankas vs. Alianza Atlético - Estadio Los Chankas

3:30 p.m. | Cienciano vs. Juan Pablo II - Estadio Garcilaso de la Vega

6:00 p.m. | Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos - Estadio Alejandro Villanueva

Lunes 9 de febrero

3:30 p.m. | FC Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso - Estadio Héroes de San Ramón