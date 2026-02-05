Se va de Alianza Lima: Sergio Peña resuelve su contrato de mutuo acuerdo

No va más en Matute. Sergio Peña resolvió su contrato con Alianza Lima de "mutuo acuerdo" luego de varios días de negociaciones entre ambas partes, según pudo conocer RPP.

El contrato unía a Peña con Alianza Lima hasta finales del 2028, pero su permanencia en el cuadro de La Victoria se afectó desde que fue suspendido indefinidamente junto a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, quienes fueron acusados de un abuso sexual por parte de una ciudadana argentina.

La información recopilada también señala que Peña viajó a Europa para incorporarse a un club del fútbol turco. De esta manera el futbolista de 30 años volverá a jugar en el 'Viejo Continente'.

El exjugador del Malmö de Suecia y Emmen de Países Bajos pasará exámenes médicos y de no mediar inconvenientes firmará su contrato en su nuevo equipo.

Sakaryaspor, nuevo club de Sergio Peña

Peña se convertirá en el nuevo fichaje de Sakaryaspor que compite en la segunda división del fútbol turco. Eso sí, su momento no es de los mejores debido que ocupa el puesto 18 tras 23 jornadas.

Sergio Peña niega su participación tras exponerse denuncia de abuso sexual

El volante de Alianza Lima descartó estar implicado en el caso de abuso sexual denunciado por una ciudadana argentina de 22 años.