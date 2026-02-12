Zayn Malik dice que no estuvo enamorado de Gigi Hadid, madre de su hija: “Tal vez fue lujuria, pero no amor”

Zayn Malik ha generado controversia por las recientes declaraciones que hizo sobre su expareja y madre de su hija, Gigi Hadid. Como se recuerda, tuvieron una relación entre 2015 y 2021. Parecía que el nacimiento de su hija Kai en 2020 los había unido más, pero decidieron tomar caminos por separado.

En conversación con Alex Cooper, conductora del programa Call Her Daddy, el exintegrante de One Direcction reflexionó sobre ese romance.

“En aquel momento, podría haber pensado que era amor, pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que quizá no lo era. Tal vez fue lujuria, tal vez fue esto, tal vez fue aquello. No siento que fuera amor. Pero para ser justos, que conste que siempre querré a G. porque ella es la razón por la que mi hija está en esta tierra, y le tengo el máximo respeto”, confesó.

“Siento un gran respeto por ella, y la quiero con locura. Pero no, pero no creo que estuviera enamorado de ella en ese momento”, agregó.

Estas declaraciones generaron diferentes reacciones por parte de sus seguidores en redes sociales.

Zayn Malik confirma concierto en Lima

El cantante británico y exintegrante de One Direction estará en el Perú como parte de su gira mundial The KONNAKOL donde dará a conocer su nuevo álbum con el mismo nombre e interpretará sus canciones a todos sus fanáticos.

Al mando de la productora Live Nation, Zayn se presentará el próximo miércoles 14 de octubre en la explanada de Costa 21, en el distrito de San Miguel, para cantar sus temas: Dusk Till Dawn, There You Are, Sweat, Pillowtalk, Love Like This, I Don't Wanna Live Forever, Let Me, Concrete Kisses, To Begin Again, entre otros éxitos.

Zayn Malik se presentará en Lima el miércoles 14 de octubre de 2026. El concierto se realizará en la explanada de Costa 21, en el distrito de San Miguel.