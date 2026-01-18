Escándalo en la Copa Africana: árbitro cobró penal para Marruecos y técnico de Senegal pidió a sus jugadores abandonar el campo [VIDEO]

El técnico de Senegal, Pape Thiaw, le pidió a sus jugadores salir del campo de juego luego de que el árbitro pitara penal a favor de Marruecos al minuto 98.

Un escándalo de proporciones mundiales estuvo a punto de suceder en la Copa Africana de Naciones. Y es que el técnico senegalés Pape Thiaw le pidió a sus jugadores abandonar el campo de juego luego que el árbitro pitara penal a favor de Marruecos a los 98 minutos.

Marruecos y Senegal disputaban un partido muy parejo en Rabat. Pero, todo se distorsionó en los últimos minutos, cuando el árbitro anuló un gol a favor de los visitantes (la Copa se juega en Marruecos).

Tras ello, al minuto 98', el escándalo aumentó cuando el juez principal, tras revisar el VAR, cobró un penal para los marroquíes. El técnico de Senegal, ofuscado, empezó a hablar con su par marroquí y, desesperado, le pidió a sus jugadores abandonar el campo de juego.

DT de Senegal pidió a sus jugadores abandonar el campo de juego | Fuente: X

En un principio, los futbolistas empezaron a caminar hacia su zona técnica para, luego, encabezados por Edouard Mendy, abandonar el terreno de juego ante la sorpresa de todos los fanáticos.

Pero, segundos después, Sadio Mané, la principal figura de la Selección de Senegal, se paró al borde del campo y le pidió a sus compañeros volver al campo para continuar el juego. Lo que vino después quedará en el recuerdo de todos.

Brahim Díaz, goleador de Marruecos, tomó el balón para ejecutar el penal. Si hacía el gol, acababa el partido y su selección se proclamaba campeón. Pero, quiso hacer un lujo, dejándole el balón en las manos de Mendy.