De no creer: Brahim falló un penal a lo Panenka en la final de la Copa Africana de Naciones [VIDEO]

En un partido lleno de polémica, Marruecos jugó la gran final de la Copa Africana de Naciones frente a Senegal, un cotejo que tuvo de todo a poco del término de los 90 minutos reglamentarios.
En el tiempo extra se cobró un polémico penal a favor de Marruecos y, a modo de reclamo, algunos de los jugadores de la Selección de Senegal se fueron a vestuarios. Luego volvieron, ante una eventual sanción, y el encargado de cobrar el tiro fue Brahim Díaz, delantero del Real Madrid.
El atacante de Marruecos tomó la pelota y, pese a ser zurdo, pateó con derecha. Ejecutó su tiro al estilo Panenka y, para su mala fortuna, el portero Édouard Mendy lo atajó.
Brahim Díaz erró su penal a lo Panenka
Tan solo segundos después de la ejecución del remate, el referí dio por terminado el encuentro en los 90' reglamentarios y el mismo fue al tiempo extra.
Para colmo de males, para el elenco marroquí, apareció Pape Gueye a los 94 minutos para adelantar al cuadro senegalés. Golazo.
Para este partido, la Selección de Marruecos tuvo una oncena titular conformada por Bono; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina, Noussair Mazraoui; Abde Ezzalzouli, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari; Bilal El Khannouss, Brahim Díaz y Ayoub El Kaabi.
En tanto, la escuadra de Senegal salió con Édouard Mendy; Antonie Mendy, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Iliman Ndiaye; Sadio Mané y Nicolas Jackson.