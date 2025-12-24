No quiso esperar: técnico de Gabón realizó dos cambios a los 30 minutos en el partido ante Camerún [VIDEO]

Pocas veces visto. Thierry Mouyouma, técnico de la Selección de Gabón, no tuvo reparos en realizar dos cambios —en apenas 30 minutos del primer tiempo— en el partido ante Camerún por la Copa Africana de Naciones.

El cuadro Amarrillo salió al partido desorientado, y si bien Camerún no llegaba con mucho peligro, el peligro era constante sobre el arco de Loyce Mbaba. Así, apenas a los 6 minutos, Etta Eyong, tras un pase filtrado, anotó el 1-0 para los camerunenses.

Esto generó más dudas en los gabonenses, que no podía detener los ataques del rival Ante ello, el estratega Mouyouma decidió realizar dos cambios a los 33 minutos: ingresaron Pierre Emerick Aubameyang y Mario Lemina, dos de las más grandes figuras de su selección, y salieron Eric Baboue Bocoum y Teddy Averlant, quienes estaban realzando un trabajo discreto.

Técnico de Gabón realizó dos cambios a los 30 minutos.

Camerún vs Gabón: alineaciones confirmadas

Camerún: Devis Epassy; Junior Tchamadeu, Che Malone, Samuel Kotto, Nouhou Tolo, Darfine Yongwa; Danny Namaso, Carlos Baleba, Arthur Avorn Ebong; Bryan Mbeurno y Bryan Mbeumo.

Gabón: Loyce Mbaba; André Poko, Bruno Ecuele Manga, Anthony Oyono, Alex Moussounda; Didier Ibrahim N'Dong, Jacques Ekomie, Teddy Averlant; Royce Openda, Deni Bouanga y Urie-Michel Mboula.

Previa

Camerún vs. Gabón EN VIVO: se enfrentan este miércoles 24 de diciembre en el Stade Adrar, en Agadir (España), por la fecha 1 del grupo F de la Copa Africana de Naciones 2025. El partido se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.