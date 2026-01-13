Últimas Noticias
Técnico de Nigeria bromeó sobre posible tanda de penales ante Marruecos en la Copa Africana: "Iré a rezar a la mezquita"

El ganador de la llave se enfrentará en la final al ganador del partido Senegal vs Egipto
El ganador de la llave se enfrentará en la final al ganador del partido Senegal vs Egipto | Fuente: X | Fotógrafo: @CAF_Online
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Marruecos y Nigeria se enfrentan este miércoles en la semifinal de la Copa Africana de Naciones.

El técnico de la Selección de Nigeria, Éric Chelle, bromeó sobre su estrategia para vencer a Marruecos en las semifinales de la Copa Africana de Naciones.

El exinternacional maliense admitió que los Leones del Atlas son uno de los grandes favoritos del torneo. Pero, aseguró que Nigeria tendrá un "plan de juego adaptado" para enfrentar su rival.

"Será una verdadera prueba para Nigeria enfrentar a una selección tan sólida como Marruecos", indicó el técnico en conferencia de prensa. 

En tanto, preguntado sobre su estrategia ante una posible tanda de penales, el técnico bromeó.

"Todos los entrenadores pueden decirle que han ensayado las tandas de penales, pero yo le voy a decir que, en un caso así, también iré a la mezquita a rezar mis oraciones", bromeó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Marruecos: "Es una final adelantada"

Walid Regragui, técnico de Marruecos, se refirió al duelo contra Nigeria para asegurar que Marruecos vive el partido "como una final adelantada".

“El último cuadrado de esta edición de la CAN es el más competitivo, con Balones de Oro africanos que se enfrentarán entre sí”, y "es la mejor imagen que podemos ofrecer del fútbol africano”, subrayó Regragui.

Con las entradas agotadas para el choque entre "Los Leones del Atlas" y las "Águilas verdes", portales de venta ofrecen pases a precios que oscilan entre los 280 euros y los 2.500 por un palco, muy lejos del poder adquisitivo del marroquí de a pie en un país donde el salario mínimo no llega a 350 euros mensuales. 

Copa Africana de Naciones Selección de Nigeria Selección de Marruecos

