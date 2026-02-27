Mallplaza Bellavista: reportan caída de parte del techo y municipalidad ordena su clausura temporal

En una medida de urgencia para garantizar la seguridad ciudadana, la Municipalidad de Bellavista anunció la clausura temporal del centro comercial Mallplaza Bellavista. La decisión fue tomada luego de que se reportara un incidente estructural dentro de las instalaciones que ponía en riesgo a los asistentes.

El motivo de esta intervención fue la caída de una parte del techo en el interior del establecimiento. Según el comunicado oficial emitido por la comuna, este hecho "representa un riesgo para la integridad y seguridad de los vecinos, trabajadores y visitantes".

Ante esta situación, las autoridades municipales procedieron a aplicar medidas estrictas de seguridad para evitar cualquier accidente personal.

Personal de fiscalización de la municipalidad se encuentra actualmente realizando las acciones correspondientes en el lugar. El objetivo de estas diligencias es determinar las causas exactas del desprendimiento del techo y asegurar que el centro comercial cumpla con todas las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la normativa vigente antes de su reapertura.

Desde la municipalidad enfatizaron la naturaleza de esta acción: "La medida tiene carácter preventivo y busca salvaguardar la vida y la salud de nuestra población".

Por el momento, el centro comercial permanecerá cerrado hasta que se garantice que las instalaciones son 100 % seguras para el público.