Egipto vs Senegal EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal de la Copa Africana de Naciones?

Egipto vs Senegal EN VIVO: se enfrentan este miércoles 14 de enero por la semifinal de la Copa Africana de Naciones 2026. El encuentro se disputará en el Estadio de Tánger, desde las 12:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
Egipto vs Senegal ¿cómo llegan a las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2026?
Egipto llega a la semifinal del torneo tras vencer 3-2 a Costa de Marfil en los cuartos de final del certamen. Senegal, en tanto, derrotó 1-0 a Malí en la misma instancia.
¿Cuándo y dónde juegan Egipto vs Senegal vivo por las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2026?
El partido entre Egipto vs Senegal se disputará el miércoles 14 de enero en el Estadio de Tánger (Marruecos). El recinto tiene capacidad para recibir a 75 500 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Egipto vs Senegal vivo por las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2026?
- En Perú, el partido Egipto vs. Senegal comienza a las 12:00 p.m.
- En España, el partido Egipto vs. Senegal comienza a las 6:00 p.m.
- En Colombia, el partido Egipto vs. Senegal comienza a las 12:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Egipto vs. Senegal comienza a las 12:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Egipto vs. Senegal comienza a la 1:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Egipto vs. Senegal comienza a la 1:00 p.m.
- En Chile, el partido Egipto vs. Senegal comienza a las 2:00 p.m.
- En Argentina, el partido Egipto vs. Senegal comienza a las 2:00 p.m.
- En Brasil, el partido Egipto vs. Senegal comienza a las 2:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Egipto vs. Senegal comienza a las 2:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Egipto vs. Senegal comienza a las 2:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el Egipto vs. Senegal comienza a las 12:00 p.m.
¿Dónde ver el Egipto vs Senegal vivo por TV y streaming?
El partido entre Egipto vs. Senegal se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports (Colombia). Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.
Egipto vs Senegal: alineaciones posibles
Egipto: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Mohamed Hamdy; Marwan Attia, Hamdy Fathy, Ibrahim Adel; Mohamed Salah, Trézéguet y Omar Marmoush.
Senegal: Edouad Mendy; K. Diatta, Kalidou Koulibaly, M. Niakhaté, E. Diouf; Idrissa Gueye, H. Diarra, Pape Gueye; I. Ndiaye, Sadio Mané y Habib Diallo