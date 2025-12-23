Últimas Noticias
Cristiano Ronaldo recibe tremendo elogio de Cuadrado: "Tiene talento, disciplina y por eso es ícono del mundo"

Cristiano Ronaldo junto a Juan Guillermo Cuadrado.
Cristiano Ronaldo junto a Juan Guillermo Cuadrado.
por José Luis Blanco Pagán

El exjugador de la Selección de Colombia explicó cómo fue jugar con Cristiano Ronaldo en Juventus de Turín.

A lo largo de su carrera, la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo coincidió con pocos futbolistas colombianos. Lo hizo con James Rodríguez en el Real Madrid y con Jhon Durán en Al Nassr. Además, jugó con Juan Guillermo Cuadrado en Juventus de Turín tras su fin de ciclo en el club merengue.

Precisamente, Cuadrado declaró a Dazn España que tuvo una buena experiencia y que quedó sorprendido al coincidir con 'CR7' en las temporadas del 2018 a 2022.

"La disciplina con la que siempre vive Cristiano, porque todavía está muy activo Cristiano. El talento es muy bueno, pero la disciplina lo vence y él tiene talento y disciplina y por eso ha llegado a ser un jugador ícono del mundo", indicó.

En otro momento, Cuadrado resaltó aspectos relacionados con la rutina del futbolista portugués que anotó golazos en Juventus. Uno de ellos quedará inmortalizado con un tremendo cabezazo ante Sampdoria.

"Él tiene el cuidado de cada detalle. Así como lo vi hacer todo eso, trato de aprender", agregó.

¿Qué ganó Cuadrado en Juventus?

Serie A: 2015-12016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.

Copa Italia: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2010-2021.

Supercopa de Italia: 2018 y 2020.


Tags
Cristiano Ronaldo Juan Guillermo Cuadrado Juventus

