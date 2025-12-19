Kylian Mbappé va por el récord: ante el Sevilla, buscará quebrar la marca goleadora de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé afronta su último partido de 2025 con el Real Madrid a un paso de la historia. En el Santiago Bernabéu, este sábado ante el Sevilla y en un contexto complicado para el equipo por el futuro de Xabi Alonso, el francés tiene la oportunidad de igualar o incluso superar un récord que hasta ahora pertenecía a Cristiano Ronaldo.

Con un gol, Mbappé alcanzaría los 59 tantos que el portugués firmó en 2013 como el máximo goleador del club en un año natural; con un doblete, lo dejaría atrás al llegar a las 60 dianas en este año.

Aunque el clima en el Real Madrid es tenso por el rendimiento irregular del equipo en todas las competiciones, contra el Sevilla la atención se centra en la capacidad goleadora del delantero. ‘Kiky’ está a un paso de inscribirse en la historia del club por delante de una de sus máximas leyenda.

Mbappé y su año histórico en el Real Madrid

En lo individual, la temporada ya le ha dejado reconocimientos importantes a Kylian Mbappé, como la Bota de Oro y el trofeo Pichichi tras su primera campaña como madridista.

Las cifras respaldan su impacto. En el año natural suma 58 goles en 58 partidos con el club, mientras que en la temporada actual mejora incluso ese promedio: 28 goles y 5 asistencias en 23 encuentros.

Hasta lo que va de LaLiga, lidera el Pichichi con 17 tantos en 17 partidos, y en la Champions League también encabeza la tabla de goleadores con 9 goles en cinco cotejos. En la carrera por la próxima Bota de Oro vuelve a estar bien posicionado, solo por detrás de Harry Kane, mientras iguala con Erling Haaland.

En el conteo general, el 2025 se encamina a ser el año más goleador de su carrera. Sumando sus goles con la Selección de Francia, alcanza los 65 tantos en 65 partidos, manteniendo una media de un gol por encuentro. Su segundo mejor año fue 2022, también con promedio idéntico.

Mbappé va por Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé insiste en que su prioridad son los títulos colectivos, aunque no descansó a mitad de semana en el debut de la Copa del Rey frente a un conjunto de tercera división (hizo dos goles), pese a que unos días atrás no jugó contra el Manchester City en la Champions League por lesión.

El ‘10’ francés está muy cerca de batir la marca de Cristiano Ronaldo y llega con la motivación a tope de haber superado marcas en lo que va de este año, como el superar los 400 goles en toda su carrera en noviembre. Esa marca, incluso, la alcanzó siendo más joven que ‘CR7’.