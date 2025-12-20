Con 'Siuu' y dedicatoria para Cristiano: Mbappé igualó el récord de goles de 'CR7' en Real Madrid (VIDEO)

El Real Madrid apuntaba a cerrar el año con una victoria que los ponga a un punto del Barcelona en lo más alto de LaLiga, no obstante, ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu otro también era el punto de atención: Kylian Mbappé y la chance de romper el récord de goles de Cristiano Ronaldo en un año natural.

Kylian Mbappé buscó el gol y su oportunidad llegó cerca de los últimos minutos. Con una falta cometida hacia Rodrygo, el francés tomó la responsabilidad de ejecutar y no falló a su cita con el gol, que significó el del triunfo para los blancos y para colocar su nombre en los registros históricos del club.

Dedicado a Cristiano Ronaldo

A los 86’, Kylian Mbappé sentenció el triunfo sobre el Sevilla y llegó a los 59 goles en el 2025, empatando el registro récord de Cristiano Ronaldo en el 2013. El atacante tuvo la oportunidad de romper la marca solo unos minutos después cuando se señaló una falta en el área ante Bellingham, pero se observó en el VAR que la infracción no existió.

Mbappé, teniendo presente la marca que consiguió, festejó realizando el ‘siuu’, la celebración icónica de ‘CR7’. Incluso, ante las cámaras de transmisión le dedicó el tanto al portugués, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado es su ídolo en el fútbol.

Mbappé cierra el 2025 con 59 goles en la misma cantidad de partidos. En la temporada actual, sin embargo, las cifras son mejores, ya que tiene 29 goles y 5 asistencias en 24 encuentros

Así fue el gol de Mbappé para igualar la marca de Cristiano Ronaldo | Fuente: DSports

Real Madrid vs Sevilla: así formaron en el partido

Real Madrid: Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Kylian Mbappé y Vinícius Jr ©. DT: Xabi Alonso.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sánchez, José Carmona, Nemanja Gudelj ©, Marcao, Gabriel Suazo; Batista Mendy, Djibril Sow, Lucien Agoumé; Alexis Sánchez e Isaac Romero. DT: Matías Almeyda.