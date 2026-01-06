Murió a los 80 años Dimitar Penev, legendario seleccionador que llevó a Bulgaria a semifinales del Mundial 1994

Luto en el balompié mundial. Dimitar Penev, legendario exfutbolista y seleccionador búlgaro, falleció a los 80 años el pasado 3 de enero, confirmó Federación Búlgara de Fútbol en un comunicado.

“En nombre de toda la comunidad de fútbol búlgara, expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y familiares del legendario Dimitar Penev”, destacó la institución en un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales.

Georgi Ivanov, actual presidente de la Federación Búlgara de Fútbol, expresó su pesar por esta irreparable pérdida. “Este es un día negro no solo para el fútbol búlgaro, sino también para el deporte nacional y para nuestra sociedad en su conjunto; nos ha dejado una verdadera leyenda”, sostuvo.

Las causas de la muerte de Penev no han sido detalladas, aunque la agencia Europa Press asegura que el exfutbolista y entrenador falleció “tras una larga enfermedad”.



Histórico cuarto puesto en Estados Unidos 1994

Dimitar Penev es muy querido en Bulgaria, ya que fue el entrenador que llevó a su Selección a un histórico cuarto puesto en el Mundial Estados Unidos 1994, su mayor gesta hasta el momento.

En aquel torneo, la selección búlgara, liderada por el también legendario Hristo Stoichkov, alcanzó las semifinales, instancia en la que cayó 1-2 ante Italia, a la postre subcampeón.

Luego, en el partido por la medalla de bronce, los búlgaros caerían sin atenuantes 0-4 ante Suecia. Pese a ello, los seleccionados volvieron a su país como héroes, ya que nunca en su historia habían conseguido un resultado de esta magnitud.

Conocida la noticia de la muerte de Dimitar Penev, la UEFA emitió un sentido comunicado, en el que rindió homenaje a la figura del exfutbolista y entrenador búlgaro.

“Una figura legendaria del fútbol búlgaro, disfrutó de un gran éxito como jugador y entrenador con el PFC CSKA Sofia y guió a Bulgaria a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA de 1994. Nuestros pensamientos y sinceras condolencias van para su familia y amigos”, manifestó el ente rector del fútbol europeo.



On behalf of the European football community, we are saddened to learn of the passing of Dimitar Penev.



A legendary figure in Bulgarian football, he enjoyed great success as both a player and coach with PFC CSKA Sofia and guided Bulgaria to the 1994 FIFA World Cup semi-finals.… pic.twitter.com/MKO6tC48Ba — UEFA (@UEFA) January 5, 2026