Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Murió a los 80 años Dimitar Penev, legendario seleccionador que llevó a Bulgaria a semifinales del Mundial 1994

Dimitar Penev junto con Hristo Stoichkov, tras la obtención del cuarto puesto en Estados Unidos 1994.
Dimitar Penev junto con Hristo Stoichkov, tras la obtención del cuarto puesto en Estados Unidos 1994. | Fuente: Facebook / Team Bulgaria
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Dimitar Penev fue el entrenador de Bulgaria en el Mundial de Estados Unidos 1994, donde el cuadro europeo tuvo la mejor actuación de su historia, alcanzando las semifinales del torneo.

Luto en el balompié mundial. Dimitar Penev, legendario exfutbolista y seleccionador búlgaro, falleció a los 80 años el pasado 3 de enero, confirmó Federación Búlgara de Fútbol en un comunicado.

“En nombre de toda la comunidad de fútbol búlgara, expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y familiares del legendario Dimitar Penev”, destacó la institución en un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales.

Georgi Ivanov, actual presidente de la Federación Búlgara de Fútbol, expresó su pesar por esta irreparable pérdida. “Este es un día negro no solo para el fútbol búlgaro, sino también para el deporte nacional y para nuestra sociedad en su conjunto; nos ha dejado una verdadera leyenda”, sostuvo.

Las causas de la muerte de Penev no han sido detalladas, aunque la agencia Europa Press asegura que el exfutbolista y entrenador falleció “tras una larga enfermedad”.

Histórico cuarto puesto en Estados Unidos 1994

Dimitar Penev es muy querido en Bulgaria, ya que fue el entrenador que llevó a su Selección a un histórico cuarto puesto en el Mundial Estados Unidos 1994, su mayor gesta hasta el momento.

En aquel torneo, la selección búlgara, liderada por el también legendario Hristo Stoichkov, alcanzó las semifinales, instancia en la que cayó 1-2 ante Italia, a la postre subcampeón.

Luego, en el partido por la medalla de bronce, los búlgaros caerían sin atenuantes 0-4 ante Suecia. Pese a ello, los seleccionados volvieron a su país como héroes, ya que nunca en su historia habían conseguido un resultado de esta magnitud.

Conocida la noticia de la muerte de Dimitar Penev, la UEFA emitió un sentido comunicado, en el que rindió homenaje a la figura del exfutbolista y entrenador búlgaro.

“Una figura legendaria del fútbol búlgaro, disfrutó de un gran éxito como jugador y entrenador con el PFC CSKA Sofia y guió a Bulgaria a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA de 1994. Nuestros pensamientos y sinceras condolencias van para su familia y amigos”, manifestó el ente rector del fútbol europeo.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Dimitar Penev Fútbol Selección de Bulgaria

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA