¿Vuelve Ole Gunnar Solksjaer? El Manchester United evalúa su regreso tras el despido de Rúben Amorim

Desde la salida de Alex Ferguson en 2013, el banquillo del Manchester United se ha convertido en un puesto de alta rotación y escaso éxito. Seis entrenadores permanentes —David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag y Rúben Amorim— no lograron cumplir las expectativas, dejando solo algunos títulos menores en Old Trafford y elevados costos por finiquitos de contratos anticipados.

Pese a la llegada de Jim Ratcliffe, quien asumió el control deportivo hace dos años tras hacerse de más de la cuarta parte de las acciones del club, el rumbo del equipo no se ha estabilizado. Rúben Amorim fue el reciente destituido y ahora la directiva busca un técnico interino hasta el final de la temporada.

Dos nombres asoman como los principales candidatos, siendo el que toma más fuerza el de una leyenda del Manchester United: Ole Gunnar Solskjaer.

Solksjaer, cerca de volver al Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer, mítico delantero de los ‘Red Devils’, tomó las riendas del equipo entre las temporadas 2018-19 y 2021-22. No ganó títulos, pero tuvo mejores cifras en comparación a Amorim, Van Gaal y Moyes.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, Solskjaer está interesado en volver al Manchester United, entendiendo que sería como un rol de alternativa de transición solo hasta el final de la temporada.

Los Diablos Rojos son sextos en la Premier League, pero a una considerable distancia del líder Arsenal. También compiten en la FA Cup. No están clasificados a torneos europeos y ya fueron eliminados de la EFL Cup.

El club ha puesto en marcha desde este martes un proceso de evaluación para dar con el entrenador interino y posteriormente se decantarán por un técnico permanente.

Solskjaer espera por la decisión, mientras que otra opción importante en carpeta es la de Darren Fletcher, actual asistente y profundo conocedor tanto del club como de la plantilla que conformó Amorim.

Entrenadores del Manchester United desde la salida de Alex Ferguson

David Moyes --> 52.94 % (efectividad)

--> 52.94 % (efectividad) Ryan Giggs - interino

Louis van Gaal --> 52.43 %

--> 52.43 % Jose Mourinho --> 58.33 %

--> 58.33 % Ole Gunnar Solksjaer --> 54.17 %

--> 54.17 % Michael Carrick - interino

Ralf Rangnick - interino

Erik ten Hag --> 54.69 %

--> 54.69 % Ruud van Nistelrooy - interino

Rubén Amorim --> 36.92 %