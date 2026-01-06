Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

El elegido: Chelsea anunció la contratación del técnico Liam Rosenior

Rosenior tiene 41 años y ha jugador varias temporadas en la Premier League.
Rosenior tiene 41 años y ha jugador varias temporadas en la Premier League. | Fuente: X | Fotógrafo: @ChelseaFC
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Liam Rosenior dirigió al Estraburgo desde el 2024. Llevó al cuadro francés a clasificarse a la Conference League.

Chelsea anunció la contratación de Liam Rosenior, como técnico del primer equipo, en reemplazo de Enzo Maresca, quien fue separado de su cargo el 1 de enero.

Rosenior, de 41 años, ejercía —hasta este martes— como estratega del Estrasburgo, club que guarda estrechos lazos con Chelsea, puesto que comparten propiedad, lo que agilizó las negociaciones y permitió al entrenador viajar a Londres para concretar su fichaje.

"Siento mucho honor de ser entrenador del Chelsea. Este es un club con un espíritu único y con una historia orgullosa de ganar títulos", dijo Rosenior.

"Mi trabajo es proteger la identidad del club y crear un equipo que refleje esos valores en cada partido que juguemos. Que me confíen este trabajo significa todo para mí y quiero agradecérselo a todos los involucrados por la oportunidad y la fe depositada en mí. Lo daré todo para conseguir el éxito que este club se merece", indicó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Cambio de mando en el Chelsea

Maresca salió del Chelsea a comienzos de año debido a los malos resultados del equipo, con una sola victoria en los últimos siete partidos, y las discrepancias con la directiva, a la que consideraba entrometida en sus decisiones.

Tras la marcha del italiano, Callum Macfarlane asumió las riendas como técnico interino y sacó un empate del Etihad Stadium gracias a un gol de Enzo Fernández en los últimos instantes del partido contra el Manchester City (1-1).

Rosenior llegó al Estraburgo en 2024 y llevó al club francés a clasificarse a la Conference League. El inglés, que también dirigió al Derby County como interino y al Hull City, tiene un amplio pasado como jugador en Inglaterra y jugó en el Hull, el Brighton & Hove Albion y el Reading. 

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Chelsea Liam Rosenior Enzo Maresca

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA