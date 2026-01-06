El elegido: Chelsea anunció la contratación del técnico Liam Rosenior

Chelsea anunció la contratación de Liam Rosenior, como técnico del primer equipo, en reemplazo de Enzo Maresca, quien fue separado de su cargo el 1 de enero.
Rosenior, de 41 años, ejercía —hasta este martes— como estratega del Estrasburgo, club que guarda estrechos lazos con Chelsea, puesto que comparten propiedad, lo que agilizó las negociaciones y permitió al entrenador viajar a Londres para concretar su fichaje.
"Siento mucho honor de ser entrenador del Chelsea. Este es un club con un espíritu único y con una historia orgullosa de ganar títulos", dijo Rosenior.
"Mi trabajo es proteger la identidad del club y crear un equipo que refleje esos valores en cada partido que juguemos. Que me confíen este trabajo significa todo para mí y quiero agradecérselo a todos los involucrados por la oportunidad y la fe depositada en mí. Lo daré todo para conseguir el éxito que este club se merece", indicó.
Cambio de mando en el Chelsea
Maresca salió del Chelsea a comienzos de año debido a los malos resultados del equipo, con una sola victoria en los últimos siete partidos, y las discrepancias con la directiva, a la que consideraba entrometida en sus decisiones.
Tras la marcha del italiano, Callum Macfarlane asumió las riendas como técnico interino y sacó un empate del Etihad Stadium gracias a un gol de Enzo Fernández en los últimos instantes del partido contra el Manchester City (1-1).
Rosenior llegó al Estraburgo en 2024 y llevó al club francés a clasificarse a la Conference League. El inglés, que también dirigió al Derby County como interino y al Hull City, tiene un amplio pasado como jugador en Inglaterra y jugó en el Hull, el Brighton & Hove Albion y el Reading.