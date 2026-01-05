Jugará contra Boca y River: Diego Churín, exjugador de Universitario, fue presentado como jugador de Sarmiento

Diego Churín no entró este año en los planes de Universitario de Deportes, que se coronó tricampeón de la Liga1 Te Apuesto. Sin embargo, el experimentado atacante jugará en una de las ligas más importantes de Sudamérica: la Liga Profesional Argentina.

Este lunes, Club Atlético Sarmiento oficializó la contratación del argentino de 36 años, que volverá a jugar por el torneo de su país después de 13 años.

"Diego Churin es nuevo refuerzo de Sarmiento", dice el mensaje de Sarmiento acompañado de una foto de Churín en plena firma de contrato.

"El experimentado delantero, reciente campeón con Universitario de Perú, firmó contrato con nuestra institución por un año", agregó.

Recordemos que Churín realizó sus primeros pasos en el fútbol en Independiente de Avellaneda y también ha pasado por clubes como Platense, Los Andes y Comunicaciones.

Diego Churin es nuevo refuerzo de Sarmiento 💚



El experimentado delantero, reciente campeón con Universitario de Perú 🇵🇪, firmó contrato con nuestra institución por un año ✍️#DaleVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/pGTCnAKLzg — Club Atlético Sarmiento (@CASarmientoOf) January 5, 2026

Los números de Diego Churín en Universitario

De esta manera, Churín cierra una campaña irregular en Universitario. A lo largo de la temporada, disputó 28 encuentros y apenas marcó cinco goles, todos por Liga1. Recibió una tarjeta amarilla y una tarjeta roja.