Egipto vs Angola EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 3 de la Copa Africana de Naciones 2025?

Egipto vs Angola EN VIVO: se enfrentan este lunes 29 de diciembre por la tercera fecha del grupo B de la Copa Africana de Naciones 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Adrar, de la ciudad de Agadir, desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Claro Sports y Win Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Egipto vs Angola en vivo por la Copa Africana de Naciones 2025?

El partido entre Egipto vs Angolea se disputará este lunes 29 de diciembre en el Estadio Adrar de la ciudad de Agadir. El recinto tiene capacidad para 45 480 espectadores.

¿A qué hora juegan Egipto vs Angola en vivo por la Copa Africana de Naciones 2025?

En Perú , el partido Egipto vs Angola comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Egipto vs Angola comienza a las 11:00 a.m. En Egipto , el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 6:00 p.m.



, el partido Egipto vs Zimbabue comienza a las 6:00 p.m. En Colombia, el partido Egipto vs Angola comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Egipto vs Angola comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Egipto vs Angola comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Egipto vs Angola comienza a las 12:00 p.m.

En Chile, el partido Egipto vs Angola comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el partido Egipto vs Angola comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Egipto vs Angola comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Egipto vs Angola comienza a la 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Egipto vs Angola comienza a la 1:00 p.m.

¿Dónde ver el Egipto vs Angola en vivo por TV y streaming?

El partido entre Egipto vs Angola se podrá ver en VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sport y por Win Sports.

Egipto vs Angola: alineaciones posibles

Egipto: Mohamed El Shenawi; Mohamed Hany, Rami Rabia, Yassert Ibahim, Ahmed Fatouh; Marwan Ateya, Hamdy Fathy; Mohamed Salah, Eman Ashour, Omar Marmoush; Mostafa Mohamed.

Angola: Hugo Márquez; Clinton Mata, Jonathan Buatu, David Carmo, Tó Cameiro; Beni Mukendi, Fredy, Show; Benson Manuel, Gelson Dala y M'bala Nzola.

