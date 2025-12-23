Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Me ha golpeado bastante": Felipe Caicedo contempla retirarse del fútbol tras asesinato de su excompañero Mario Pineida

Felipe Caicedo se mostró dolido tras la muerte de su compañero.
Felipe Caicedo se mostró dolido tras la muerte de su compañero. | Fuente: Instagram
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El exjugador de la Selección de Ecuador habló de su Mario Pineida, su excompañero en Barcelona SC, que fue asesinado la semana pasada.

El delantero Felipe Caicedo puso en duda la continuidad de su carrera tras el asesinato, el pasado miércoles, de Mario Pineida, que ha coincidido en una temporada de escasa participación en el equipo titular del Barcelona de Guayaquil.

"Lo más probable es que me retire. No tengo pensado en continuar, lo de Mario (Pineida) me ha golpeado bastante y no quiero saber nada del fútbol", dijo a periodistas Caicedo, quien el 5 de septiembre pasado cumplió 37 años.

Pineida fue asesinado a tiros el pasado miércoles en el norte de Guayaquil, ataque en el que también murió una mujer que lo acompañaba y en el que quedó herida su madre.

Caicedo, quien fue habitual en la selección absoluta de Ecuador y es uno de sus goleadores, se vinculó con Barcelona a comienzos de 2025, pero desde entonces solo ha jugado veinte partidos y anotó tres goles.

Antes de culminar la temporada, el exjugador del Manchester City, el Sporting portugués, los españoles Málaga y Levante y los italianos Lazio e Inter, insinuó su deseo de continuar como jugador de Barcelona o convertirse en directivo. 

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Felipe Caicedo Mario Pineida Barcelona SC

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA