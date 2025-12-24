Los escándalos no se detienen en el fútbol turco: presidente del Fenerbahce es detenido por supuesto consumo de drogas

El presidente del Fenerbahçe, Sadettin Saran, fue detenido este miércoles bajo la acusación de consumo de drogas, según informó el diario turco Hürriyet.

La justicia turca empezó a investigar a Saran desde la semana pasada, en el marco de una operación por supuesto uso de drogas, en la que han sido detenidos —o citados a declarar— decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas y empresarios.

De acuerdo con la agencia turca Anadolu, a las personas investigadas se les tomaron muestras de pelo para un análisis de drogas, y el test realizado a Saran salió positivo. Sin embargo, los medios oficialistas no aclararon de qué tipo de droga se trata, pero el diario opositor Sözcü asegura que el test ha dado positivo en cocaína.



Presidente del Fenerbahce se defiende

Saran, presidente del Fenerbahce ha rechazado tajantemente haber usado cocaína y ha anunciado que repetirá las pruebas en un laboratorio privado.



"Nunca en mi vida he usado la sustancia que dicen que ha dado positivo en el laboratorio forense. No solo no la he usado, es que ni la he visto de cerca", escribió Saran en un comunicado en redes sociales.



"Estas aseveraciones son una campaña de calumnias contra mi persona, que tiene el objetivo de destrozar también las instituciones que represento", aseguró el empresario.



Saran, un exitoso empresario de 61 años, con nacionalidad turca y estadounidense, es propietario del Saran Holding, que abarca medios de comunicación del ámbito deportivo, la industria del cine y el turismo.



Alcanzó la presidencia del Fenerbahçe, el segundo club más exitoso del fútbol en Turquía, en septiembre pasado, en una reñida votación contra su predecesor, el también empresario Ali Koç.

