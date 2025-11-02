Serie A: Lazio y Cagliari se miden por la fecha 10

Palpitamos la previa del choque entre Lazio y Cagliari. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Juan Sacchi.

Lazio ejercerá mañana la localía ante Cagliari, desde las 14:45 horas y en el marco de la fecha 10 de la Serie A.

Así llegan Lazio y Cagliari

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio viene de un resultado igualado, 0-0, ante Pisa. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 7 goles a favor y habiendo recibido 3.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de caer derrotado 1 a 2 ante Sassuolo. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 5 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Lazio quien ganó 1 a 2.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 12 puntos (3 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 4 PP).

Juan Sacchi es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 22 10 7 1 2 8 2 Roma 21 9 7 0 2 6 3 Inter 18 9 6 0 3 11 12 Lazio 12 9 3 3 3 4 14 Cagliari 9 9 2 3 4 -3

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 11: vs Inter: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lecce: 23 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Milan: 29 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Bologna: 7 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Parma: 13 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 11: vs Como 1907: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Genoa: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Juventus: 29 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Roma: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atalanta: 13 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Lazio y Cagliari, según país