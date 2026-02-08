Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

El show de Lionel Messi: anotó golazo y asistió en empate de Inter Miami ante Barcelona SC [VIDEO]

Lionel Messi y Luis Suarez del Inter Miami celebran un gol durante el partido ante Barcelona.
Lionel Messi y Luis Suarez del Inter Miami celebran un gol durante el partido ante Barcelona. | Fuente: EFE
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Lionel Messi arrancó más de un aplauso de los fanáticos en el estadio de Barcelona de Guayaquil.

Lionel Messi anotó un gol, dio una asistencia y deleitó con su juego a unos 55 000 aficionados en el empate 2-2 entre el Inter Miami y el Barcelona SC, disputado en el estadio Monumental de Guayaquil.

El Inter Miami se fue con ventaja en el primer tiempo, después de que Messi abriera el marcador al minuto 31 y luego asistiera a Germán Berterame, que anotó a los 45; mientras que el gol de Barcelona había llegado al minuto 41 por parte de Joao Rojas.

Sin embargo, el argentino Tomás Martínez frenó la victoria del club estadounidense y puso el empate casi al final del partido, al minuto 88.

El trato fantástico del balón desde el botín izquierdo de Messi arrancó más de un aplauso de los fanáticos en el estadio de Barcelona, que siempre hicieron sentir visitante a cada rival que enfrentó su cuadro.

Messi salió del partido al minuto 58 y en su lugar ingresó el atacante uruguayo Luis Suárez.

Alianza Lima  y la gira de Inter Miami

Inter Miami cerró su gira por Sudamérica, que la comenzó con una derrota por 3-0 ante el Alianza Lima, y luego ganó por 2-1 en su visita al Atlético Nacional de Colombia.

Lionel Messi
Lionel Messi celebra su gol en Ecuador. | Fuente: Inter Miami
Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Lionel Messi Videos Video Inter Miami Barcelona SC

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA