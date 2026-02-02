"Un gusto volver a lugares especiales": Lionel Messi se mostró agradecido tras amistoso ante Alianza Lima

Lionel Messi, a modo de preparación hacia la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS), llegó a Lima para jugar un partido amistoso contra Alianza Lima el pasado sábado 24 de enero.

El resultado no fue el mejor para el Inter Miami de Lionel Messi, el cual cayó 3-0 a manos de Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Así, tras lo disputado en la capital nacional, 'Leo' dejó un mensaje en sus redes sociales por lo vivido no solo en Perú, sino también en tierras colombianas.

"Arrancamos la pretemporada con los amistosos en Perú y Colombia. Muchas gracias por el recibimiento y el cariño de toda la gente en ambos países. ¡Siempre es un gusto volver a lugares tan especiales de nuestra Sudamérica!", dijo Messi en Instagram.

Lionel Messi, la voz importante del Inter Miami

La publicación de 'Leo' fue acompañada de imágenes de lo que fueron los duelos no solo ante el elenco aliancista, sino también frente al Atlético Nacional (victoria) en la ciudad de Medellín.

Uno de los que vivió el amistoso en Matute de manera especial fue Alan Cantero. Y es que el delantero blanquiazul tiene como ídolo al crack argentino e, incluso, presenta un tatuaje suyo en una de sus piernas.

"La verdad que no se la pedí antes. Leo es mi ídolo, fue mi inspiración desde chico para estar donde estoy hoy; él me inspiró. Así que, para mí, es un orgullo pedirle la camiseta. Estoy muy emocionado, la verdad", sostuvo el jugador de Alianza Lima luego del partido. Cambió su camiseta con la de Lionel Messi al término de los 90 minutos reglamentarios.

Asimismo, dio cuenta de cómo es que vivió el momento de intercambiar palabras con el exfutbolista del Barcelona y PSG.

"Cuando terminó el partido lo saludé, es algo que anhelaba tanto. Siento una felicidad inmensa por haberlo podido saludar. Es un orgullo haber compartido hoy la misma cancha, se nota la humildad que tiene y que está predispuesto con todos los chicos. Estoy cumpliendo un sueño", agregó a su turno.