Williams Riveros 'estalló' contra el árbitro Kevin Ortega tras penal que terminó en empate de Cusco FC ante Universitario

Cuando acariciaba el triunfo, Universitario de Deportes no logró mantener su ventaja y terminó empatando 1-1 ante Cusco FC, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Alex Valera anotó a los 59 minutos, mientras que la igualdad lo puso Facundo Callejo a los 89.

Cusco FC se volcó en ataque y a los 86 minutos el Sistema de Video Arbitraje (VAR) llamó al árbitro Kevin Ortega por un posible penal de Williams Riveros contra Aldair Fuentes.

Tras visualizar la acción, Ortega cobró penal a favor de Cusco FC, provocando el airado reclamo de los jugadores de Universitario, especialmente Riveros, que fue amonestado con la tarjeta amarilla.

Ya a los 89 minutos, Facundo Callejo anotó desde los doce pasos al superar a Diego Romero.

Con este resultado, la 'U' sumó cuatro puntos y volverá a las canchas ante Cienciano de local el viernes 13 de febrero.

Universitario vs. Cusco FC: así arrancaron en partido

Universitario: Diego Romero; Ánderson Santamaría, Caín Fara, César Inga; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela; Nicolás Silva, Carlos Díez, Iván Colman, Lucas Colitto; Facundo Callejo.