Revolución en el fútbol saudí: Karim Benzema fue anunciado como nuevo jugador de Al Hilal

El delantero francés Karim Benzema cambiará de club en Arabia Saudí: deja el Al-Ittihad, con el que estaba en conflicto por la renovación de su contrato, para fichar por el Al-Hilal hasta 2027.



El exjugador del Real Madrid y Balón de Oro 2022 firmará un contrato de año y medio, hasta junio de 2027, con el actual líder de la liga saudí, que entrena el italiano Simone Inzaghi.



Benzema, de 38 años, llegó a Arabia Saudí en 2023 y abandona el Al-Ittihad tras dos temporadas y media y 83 partidos disputados, en los que ha marcado 54 goles y ha dado 17 asistencias. Ganó el título de liga y la Copa la temporada pasada.



Se une en el Al Hilal a jugadores como Théo Hernández, Kalidou Koulibaly, Darwin Núñez y Malcom.

Karim Benzema is officially Hilali ✍️💙 pic.twitter.com/7YX5STm2z9 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 2, 2026

Cristiano Ronaldo y su molestia por la falta de mejores refuerzos para Al Nassr

El delantero portugués Cristiano Ronaldo no jugó el partido de este lunes ante Al Riyadh y ni siquiera formó parte de la relación de inscritos en la convocatoria para el encuentro como protesta por la gestión de su club en el Fondo de Inversión Pública en comparación con otros equipos de la misma competición, como el Al-Hilal.



El astro luso no estuvo ni en el banquillo en el duelo que se disputa en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd Stadium de Riad, según la relación de jugadores facilitada por la propia competición.



Según publicó este domingo A Bola, Cristiano Ronaldo está “descontento con la gestión que ha realizado el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí” de su club, al que llegó hace tres años, “especialmente en comparación con el trato que se ha dado a los rivales, también gestionados por el mismo fondo”, entre ellos el Al Hilal.

