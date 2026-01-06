Últimas Noticias
Pega la vuelta: Barcelona muy cerca de cerrar el fichaje de Joao Cancelo

Joao Cancelo anotó cuatro goles en su primera etapa en Barcelona.
Joao Cancelo anotó cuatro goles en su primera etapa en Barcelona. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: jpcancelo
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Ante la falta de defensores, Joao Cancelo se ha convertido en la principal opción de FC Barcelona para reforzar dicha línea.

Busca potencia la defensa. FC Barcelona está muy cerca de cerrar un acuerdo con Al Hilal para el fichaje del portugués Joao Cancelo.

Según EFE, el acuerdo de préstamo está avanzado y existe el interés de todas las partes para cerrar el regreso del lateral, quien ya jugó en el equipo culé durante la temporada 2023-2024.

De hecho, la entidad catalana prevé inscribir a Cancelo con el margen salarial que liberará la baja de larga duración del central Andreas Christensen, quien sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, sin que este movimiento perjudique el fair play financiero del club.

FC Barcelona y sus problemas defensivos

Con la incorporación de Cancelo, Barcelona responderá a la necesidad de reforzar la línea defensiva, que había reconocido públicamente su entrenador, Hansi Flick.

"Cuando ves la última línea, con centrales y laterales, necesitamos un jugador más", declaró el técnico alemán el pasado viernes en rueda de prensa.

Sin Christensen y a la espera de comprobar la evolución del uruguayo Ronald Araujo, convocado para la Supercopa de España que se disputa esta semana en Arabia Saudí, tras varias semanas de ausencia por problemas de salud mental, Barcelona ha contado en los últimos partidos con cinco zagueros: Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García y Balde.

Con la llegada de Cancelo, de 31 años, Flick incorporará a un lateral polivalente y de perfil ofensivo que puede actuar en las dos bandas y en posiciones más adelantadas.

En su única temporada en Barcelona, el portugués se consolidó como titular bajo las órdenes de Xavi Hernández, con unos registros de cuatro goles y cinco asistencias en 42 partidos, en los que destacó tanto por su talento en ataque como por sus desatenciones defensivas. 

Joao Cancelo FC Barcelona LaLiga Al Hilal

