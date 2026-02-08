Partidos de hoy, lunes 9 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso por la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

3:30 p.m. | FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Villarreal vs Espanyol - DSports, DGO

Partidos de hoy, Serie A - Italia

12:30 p.m. | Atalanta vs Cremonese - DAZN, Disney+

2:45 p.m. | AS Roma vs Cagliari - ESPN 2, Disney+. DAZN

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

11:00 a.m. | Shabab Al Ahli vs Al Hilal - Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

3:01 p.m. | Sheffield vs Middlesbrough - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Segunda División - España

2:30 p.m. | Racing Santander vs Mirandés - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

3:00 p.m. | Barracas Central vs Gimnasia - TyC Sports

5:15 p.m. | Estudiantes vs Deportivo Riestra - Disney+

5:15 p.m. | Lanús vs Talleres - TyC Sports

7:30 p.m. | Estudiantes vs Independiente Rivadavia - Disney+

Partidos de hoy, Sudamericano Femenino Sub 20 - Conmebol

4:00 p.m. | Argentina vs Perú - Dsports, DGO

4:00 p.m. | Ecuador vs Bolivia - DSports, DGO

