Partidos de hoy, lunes 9 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Partidos de hoy, lunes 9 de febrero del 2026: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, lunes 9 de febrero del 2026: revisa la programación de la fecha
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 9 de febrero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso por la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

3:30 p.m. | FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Villarreal vs Espanyol - DSports, DGO

Partidos de hoy, Serie A - Italia

12:30 p.m. | Atalanta vs Cremonese - DAZN, Disney+
2:45 p.m. | AS Roma vs Cagliari - ESPN 2, Disney+. DAZN

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

11:00 a.m. | Shabab Al Ahli vs Al Hilal - Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

3:01 p.m. | Sheffield vs Middlesbrough - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Segunda División - España

2:30 p.m. | Racing Santander vs Mirandés - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

3:00 p.m. | Barracas Central vs Gimnasia - TyC Sports
5:15 p.m. | Estudiantes vs Deportivo Riestra - Disney+
5:15 p.m. | Lanús vs Talleres - TyC Sports
7:30 p.m. | Estudiantes vs Independiente Rivadavia - Disney+

Partidos de hoy, Sudamericano Femenino Sub 20 - Conmebol

4:00 p.m. | Argentina vs Perú - Dsports, DGO
4:00 p.m. | Ecuador vs Bolivia - DSports, DGO

fútbol en vivo partidos de hoy Liga 1 LaLiga Serie A Primera División de Argentina

