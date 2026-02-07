Liverpool vs. Manchester City en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 25 de Premier League?

Liverpool tendrá una dura prueba de fuego cuando reciba a Manchester City. Este partido en Anfield Road será clave para ambos clubes de cara al título de la presente Premier League.
Liverpool vs. Manchester City: ¿cómo llegan a la fecha 25 de la Premier League 2026?
Liverpool llega en una gran momento tras golear por 4-1 a Newcastle United de local. En tanto, Manchester City igualó 2-2 ante Tottenham de visitante.
¿Cuándo y dónde juegan Liverpool vs Manchester City en vivo por la Premier League 2026?
El partido está programado para el domingo 8 de febrero en el estadio Anfield Road. El recinto tiene una capacidad para 61 276 espectadores.
¿A qué hora juegan Liverpool vs. Manchester City en vivo por Premier League 2026?
- En Perú, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 11:30 p. m.
- En Colombia, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 11:30 p. m.
- En Ecuador, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 11:30 p. m.
- En Bolivia, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 12:30 p.m.
- En Venezuela, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 12:30 p. m.
- En Chile, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 1:30 p. m.
- En Paraguay, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 1:30 p. m.
- En Argentina, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 1:30 p. m.
- En Uruguay, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 1:30 p. m.
- En Brasil, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 1:30 p. m.
¿Dónde ver el Liverpool vs. Manchester City en vivo por TV?
El partido entre Liverpool vs. Manchester City se podrá ver EN VIVO a través de ESPN Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Liverpool vs. Manchester City: alineaciones posibles
Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz; Cody Gajpo y Hugo Ekitike.
Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Rayan Ait-Nouri; Rodri; Rayan Cherki, Tijjani Reijnders. Nico O'Reilly, Antoine Semenyo; Erling Haaland.
Liverpool vs. Manchester City: Últimos resultados
Liverpool
Liverpool 4-1 Newcastle
Liverpool 6-0 Qarabag
Bournemouth 3-2 Liverpool
Manchester City
Manchester City 3-1 Newcastle
Tottenham 2-2 Manchester City
Manchester City 2-0 Galatasaray