Liverpool vs. Manchester City en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 25 de Premier League?

Liverpool y Manchester City medirán fuerzas en un partidazo en Anfield Road, en una nueva fecha de la Premier League.

Liverpool tendrá una dura prueba de fuego cuando reciba a Manchester City. Este partido en Anfield Road será clave para ambos clubes de cara al título de la presente Premier League.

Liverpool vs. Manchester City: ¿cómo llegan a la fecha 25 de la Premier League 2026?



Liverpool llega en una gran momento tras golear por 4-1 a Newcastle United de local. En tanto, Manchester City igualó 2-2 ante Tottenham de visitante.

¿Cuándo y dónde juegan Liverpool vs Manchester City en vivo por la Premier League 2026?



El partido está programado para el domingo 8 de febrero en el estadio Anfield Road. El recinto tiene una capacidad para 61 276 espectadores.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Manchester City en vivo por Premier League 2026?

En Perú , el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 11:30 p. m.

, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 11:30 p. m. En Colombia, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 11:30 p. m.

En Ecuador, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 11:30 p. m.

En Bolivia, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 12:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 12:30 p. m.

En Chile, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 1:30 p. m.

En Paraguay, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 1:30 p. m.

En Argentina, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 1:30 p. m.

En Uruguay, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 1:30 p. m.

En Brasil, el partido entre Liverpool vs. Manchester City comienza a las 1:30 p. m.

¿Dónde ver el Liverpool vs. Manchester City en vivo por TV?



El partido entre Liverpool vs. Manchester City se podrá ver EN VIVO a través de ESPN Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Liverpool vs. Manchester City: alineaciones posibles



Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz; Cody Gajpo y Hugo Ekitike.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Rayan Ait-Nouri; Rodri; Rayan Cherki, Tijjani Reijnders. Nico O'Reilly, Antoine Semenyo; Erling Haaland.

Liverpool vs. Manchester City: Últimos resultados

Liverpool

Liverpool 4-1 Newcastle

Liverpool 6-0 Qarabag

Bournemouth 3-2 Liverpool

Manchester City

Manchester City 3-1 Newcastle

Tottenham 2-2 Manchester City

Manchester City 2-0 Galatasaray